Milan, caccia al ds? Intanto c’è un rischio clamoroso, Ibrahimovic è direttamente coinvolto!

Non solo la prima squadra del Milan sta attraversando un momento complicato della stagione. Anche il Milan Futuro, infatti, sta vivendo un periodo molto difficile che presto potrebbe avere un epilogo ancora più triste. Dopo la vittoria ieri del Perugia, infatti, il Milan Futuro è oggi virtualmente in Serie D perché il distacco dalla quintultima è superiore a 8 punti (quindi niente playout).

Il progetto Under 23 non sta conseguendo i risultati sperati, per adesso è un vero e proprio fallimento, rischia addirittura la retrocessione diretta. Il direttore sportivo dell’Under 23, Jovan Kirovski, è stato scelto in prima persona da Zlatan Ibrahimovic: un altro risultato che conferma l’inesperienza dello svedese a ricoprire tale posizione. Un’inesperienza che potrebbe costare carissimo al neonato progetto del Milan Futuro.

Milan Futuro, la cura Oddo non funziona: questo il comunicato del suo arrivo

Dopo il KO contro il Pescara, le strade tra Daniele Bonera e il Milan Futuro si sono ufficialmente separate. Secondo quanto riferito ieri da Alfredo Pedullà e confermato dal club di Via Aldo Rossi, il sostituto è Massimo Oddo.