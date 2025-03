Sinner, ormai è tutto finito: notizia appena arrivata

Ad esclusione della vittoria degli Australian Open, il 2025 di Jannik Sinner non è stato foriero di buon notizie. Dopo la sospensione concordata con la WADA, il tennista incassa un altra “sconfitta”.

Jannik Sinner continua ad allenarsi in attesa del suo ritorno ufficiale nel circuito ATP. Dopo la sospensione di tre mesi concordata con la WADA per la violazione delle norme antidoping, in vigore fino al 4 maggio 2025, il numero uno del mondo sta lavorando lontano dai riflettori per mantenere la forma e farsi trovare pronto al rientro. Durante questa fase di stop forzato, Sinner non può prendere parte a tornei ufficiali né allenarsi in strutture legate alle varie federazioni. Tuttavia, il tennista altoatesino ha trovato soluzioni alternative insieme ai suoi coach, continuando a svolgere una preparazione personalizzata in ambienti privati. Il focus principale è sulla tenuta fisica e su aspetti tecnici che potranno rivelarsi cruciali per il suo ritorno a inizio maggio.

La sospensione ha avuto ripercussioni significative sulla sua stagione, privandolo di appuntamenti chiave come i Masters 1000 di Montecarlo e Madrid. Come non basasse, la Laureus World Sports Academy ha deciso di revocare la sua candidatura al premio come Miglior Sportivo dell’Anno, evidenziando l’impatto mediatico della vicenda. Nonostante tutto, Sinner rimane concentrato sul futuro: il suo obiettivo è tornare in campo agli Internazionali di Roma, in programma a maggio, per poi affrontare il Roland Garros con il giusto piglio. Il suo ritorno sarà atteso con grande interesse, con l’obiettivo di riprendere il cammino interrotto e confermare il suo status di leader del tennis mondiale, ma intanto Sinner dovrà digerire l’ennesimo scossone alla sua vita personale.

Addio Kalinskaya, tutto finito per Sinner

I tifosi avevano riposto tante speranze anche nella liason d’amore tra Sinner e Anna Kalinskaya, sempre presi dai vari impegni e che di fatto hanno vissuto una storia a distanza, incrociandosi raramente nell’ultimo anno. La tennista sta affrontando una stagione estremamente deludente, dove finora ha steccato in tutte le competizioni , in ultimo al torneo di Dubai dove la Svitolina ha avuto la meglio.

La Kalinskaya ha deciso di mettere da parte shopping e vita mondana per riprendersi in mano la carriera, che ultimamente si è trovata a fare sempre più spesso i conti con una tenuta fisica piuttosto precaria. In tutto questo la storia con Jannik Sinner sembra ormai essere finita nel dimenticatoio, perché i due non si sono incrociati neanche a Dubai qualche settimana fa e il riavvicinamento che tutti i fan auspicavano non è mai arrivato.