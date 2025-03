Inter, che farà De Vrij dopo giugno? Ecco l’annuncio del difensore sul suo rinnovo

L’Inter affronta il Feyenoord agli ottavi di finale di Champions League e per il difensore nerazzurro, Stefan De Vrij, si tratta di un ritorno a casa laddove è cresciuto calcisticamente.

Il centrale olandese ha parlato ai microfoni di Voetbal International spiegando chiaramente che anche per il futuro ha le idee molto chiare: “Con il passare degli anni ed il crescere dell’età, personalmente ho imparato ad apprezzare maggiormente ciò che hai e la voglia di cambiare inizia ad attenuarsi. All’Inter ho vissuto tante esperienze anche fuori dal campo, dal Covid alla causa contro i miei ex agenti della Seg. Spesso le persone me lo chiedono, se voglio un’altra avventura magari in un altro paese. Ma io gioco per l’Inter. Negli ultimi 4 anni abbiamo vinto 7 titoli, ogni due settimane gioco all’interno di un San Siro gremito e ogni volta mi emoziono. Anche i miei compagni di Nazionale, da Van Dijk a Timber, me lo dicono ogni volta: ‘Wow, che stadio San Siro…'”.

Inter, le parole di De Vrij sul rinnovo

Poi sul futuro è ancora più chiaro: “In nerazzurro io mi sento apprezzato, quindi dovrei davvero rinunciare a tutto questo per una nuova avventura? A volte bisogna apprezzare quello che si ha. Il club ha la possibilità di prolungare il mio contratto per un altro anno. Se così fosse io sarei felice di restare. L’Inter è come una famiglia e io adoro la passione che hanno i tifosi. Finché avrò un ruolo importante mi piacerebbe restare all’Inter, anche perché a 33 anni non sei poi così vecchio per la Serie A”.

Sul ritorno nella vecchia casa al Feyenoord: “Ero sul divano a casa, guardando la televisione, quando il Feyenoord ha sconfitto il Milan. E così all’improvviso mi sono trovato davanti al 50% di possibilità di affrontarli. Da quando me ne sono andato 10 anni fa ho sempre sognato di giocare almeno una volta contro il Feyenoord, quindi quando è uscito al sorteggio sono stato felice. Non vedo l’ora di scendere in campo al De Kuip”.