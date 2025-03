Inter, Inzaghi esulta: “Abbiamo vinto il primo tempo. Asllani e Zielinski? Mai avuto dubbi su loro”

Nel segno della Thu-La: Marcus Thuram la sblocca, Lautaro Martinez la indirizza e l’Inter di Simone Inzaghi vince 2-0 a Rotterdam contro il Feyenoord, ipotecando la qualificazione per i quarti di finale di Champions League. Ora alla squadra di Van Persie infatti servirebbe un’impresa: per passare agli olandesi servirebbe una vittoria a San Siro con più di due gol di scarto. Ed il risultato poteva essere anche più ampio: solo una grande parata di Wellenreuther ha tolto a Zielinski la gioia del gol su calcio di rigore, che poteva significare il 3-0 nerazzurro.

Le parole di Simone Inzaghi dopo Feyenoord-Inter 0-2

Al termine della sfida il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha parlato ai microfoni di Prime Video per commentare la vittoria dei suoi: “Difesa? Sono stati bravi i miei, non era semplice in uno stadio così, i tifosi ci hanno dato una grande mano. C’era da soffrire, lo sapevamo, non abbiamo sofferto tanto, ma lo abbiamo fatto quando c’era da farlo. Sono molto soddisfatto. Asllani e Zielinski? Non ho mai avuto dubbi su di loro, un allenatore poi è in questo posto per prendere decisioni non solo in partita, ma in ogni allenamento, Calha e Mkhitaryan avevano giocato a Napoli, se vogliamo giocare tutte queste partite dobbiamo continuare così”.

Sulle difficoltà di inizio partita: “C’è da considerare anche l’avversario, che è di qualità e sapevamo che avrebbero giocato con 4 attaccanti, inizialmente abbiamo sbagliato un po’ le distanze, i ragazzi poi si sono messi meglio, ne abbiamo parlato. Il primo tempo lo abbiamo vinto, ora ci sarà il secondo”.