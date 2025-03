Inzaghi a SI: “Di quello che dicono ascoltiamo il giusto. Lautaro? Merita questo traguardo”

Una vittoria per 2-0 dell’Inter a Rotterdam incanala nel migliore dei modi il discorso qualificazione ai quarti di Champions per i nerazzurri.

Il tecnico Simone Inzaghi ha parlato al termine del match in mixed zone ai giornalisti presenti, queste le sue parole raccolte da Sportitalia, presente sul posto: “L’Inter ha saputo riconoscere i momenti con maturità? Sì, questo è quello che ci vuole in Champions, i ragazzi sono stati bravi, sapevamo che era difficile in questo stadio. Martinez è stato bravo quando serviva, ma sono stati bravi tutti i ragazzi, potevamo fare un gol in più ma siamo contenti.

Cosa ti rende più soddisfatto?

“La disponibilità dei ragazzi, eravamo in difficoltà, Bastoni ha coperto un ruolo che non copriva da tempo, lo ha fatto molto bene. Abbiamo 4 giocatori fuori in quel ruolo che erano fuori e lo ringrazio”.

Questa serata dimostra che volete vincere tutto?

“Queste serate sono importanti, sappiamo il percorso che stiamo facendo, ascoltiamo il giusto, devo cercare di avere tutti a disposizione, perché ho bisogno di tutti”.

Ora dovete rispondere sulla lotta Scudetto?

“Ora sto pensando alla Champions, da quando rientreremo avremo 48 ore per pensare al Monza, ci piace così, sono 3 anni e mezzo che stiamo facendo così, con avversari che cercano di metterci in difficoltà in ogni gara”.

Lautaro miglior marcatore di sempre dell’Inter in Champions.

“Sono molto contento per lui, se lo merita, è il nostro capitano e sono contento per tutta la squadra”.

Le parole di Asllani a Sportitalia: “Ho giocato con personalità”

Anche Kristjan Asllani ha parlato in zona mista dopo il big match, ecco le sue parole raccolte da Sportitalia: “Siamo contenti di questa vittoria, abbiamo saputo soffrire in uno stadio che mette pressione. Il primo tempo abbiamo giocato così così, ma poi siamo riusciti a centrare i tre punti”.

Peccato per il rigore fallito?

“Sì, ma non c’è problema, l’importante era fare la prestazione, sapevamo che avevano un tifo devastante, siamo contenti dei tre punti”.

Siete stati più forti delle difficoltà?

“Dispiace per le assenze, ma non dobbiamo avere alibi, come ha fatto Bastoni ognuno deve dare il massimo dove serve. Ora pensiamo al Monza e poi al Feyenoord”.

Hai giocato con personalità, non pensi?

“Sì, sono contento della prestazione, sono felice per i ragazzi che mi hanno aiutato, si cresce partita dopo partita”.

Calha oggi non era infortunato. Cos’hai pensato, ti ha messo pressione questo aspetto?

“Era uscito prima con il Napoli, quindi c’era la possibilità che avrei giocato io, l’ho fatto con personalità. Io devo dare il massimo sempre, oggi penso di aver fatto una buona partita”.

Si diceva che foste stanchi…

“Non lo siamo mai stati. Il mister ci rende partecipi e cerchiamo di dare il massimo”.

E’ più un vantaggio o una complicazione quella di andare avanti su tutti i fronti?

“Complicazione no, giocare la Champions è una cosa che vogliono fare tutti, siamo orgogliosi di essere in corsa su tutti i fronti”.