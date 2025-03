Ultim’ora Zanardi, omaggio da brividi: indimenticabile

Personaggio simbolo dello sport e idolo motivazionale di molti giovani, per Alex Zanardi arriva un omaggio da brividi. L’indimenticabile campione continua a raggiungere i cuori di tutti.

Alex Zanardi è un’icona dello sport, un uomo che ha saputo trasformare le avversità in successi straordinari. Nato a Bologna nel 1966, ha costruito una carriera brillante nell’automobilismo, raggiungendo l’apice negli Stati Uniti, dove ha conquistato due titoli CART nel 1997 e 1998. Il suo talento e la sua determinazione lo hanno reso uno dei piloti più amati, noto per sorpassi spettacolari e una guida aggressiva. La sua vita cambia drasticamente il 15 settembre 2001, quando un terribile incidente durante una gara al Lausitzring gli costa l’amputazione di entrambe le gambe. Ma per Zanardi, la fine di un capitolo è solo l’inizio di un altro. Dopo una lunga riabilitazione, torna al mondo delle corse automobilistiche, vincendo poi nel 2005 il Campionato Italiano Super Turismo.

Non pago di questa impresa, si reinventa nel paraciclismo, disciplina in cui trova una nuova dimensione competitiva. Alle Paralimpiadi di Londra 2012 conquista due ori e un argento, ripetendosi a Rio 2016 con altre tre medaglie. Oltre ai successi sportivi, diventa un simbolo di forza interiore, ispirando milioni di persone con la sua mentalità positiva e il suo impegno per la disabilità. Zanardi non è solo un campione, ma un esempio di resilienza e coraggio. Il suo spirito indomabile lo ha reso un’icona che trascende lo sport, lasciando un’eredità che continua a emozionare anche grazie alle sue edizioni letterarie.

Italian Sportrait Awards, Zanardi nell’albo d’oro

Non tutti forse sono a conoscenza del fatto che, oltre agli Oscar che hanno visto premiare talenti dello spettacolo per decenni, ci sono degli Oscar appositamente dedicati agli sport inclusivi. E’ ormai dal 2013 che si susseguono le edizioni promosse da Paolo Borroni, presidente della Confsport Italia, durante le quali vengono premiati atlete e atleti che si sono particolarmente distinti nella stagione agonistica.

L’ultima edizione è andata ad Athletica Vaticana, per aver promosso la cultura e i valori dello sport, ma l’albo d’oro della manifestazione annovera talenti come Jannik Sinner, Bebe Vio, Marcell Jacobs e Valentino Rossi. Non poteva però mancare Alex Zanardi, che detiene lo speciale record di aver vinto la prima edizione nel 2013 per la competizione Top Uomini. Un traguardo più che meritato per l’ex pilota di F1 che l’anno precedente aveva portato a casa grandi risultati alle paralimpiadi di Londra 2012.