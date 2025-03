Hamilton, l’idea è vincente: F1 messa in guardia

Lewis Hamilton e la Ferrari: due nomi leggendari che, nel 2025, si uniscono per una delle sfide più attese nella storia recente della Formula 1.

Dopo oltre un decennio in Mercedes, il sette volte campione del mondo ha deciso di mettersi alla prova con il Cavallino Rampante, alimentando il sogno di milioni di tifosi. I test pre-stagionali in Bahrain hanno dato i primi segnali incoraggianti. Hamilton si è adattato rapidamente alla SF-25, segnando tempi competitivi e dimostrando di poter subito giocare un ruolo da protagonista. Uno dei suoi migliori giri lo ha visto chiudere a 31 millesimi dal tempo più veloce della sessione segnato da Sainz, segnale che la Ferrari potrebbe essere finalmente all’altezza della lotta per il titolo.

Qualche problema tecnico nell’ultima giornata ha rallentato il suo programma, ma il britannico ha ribadito di essere soddisfatto della macchina e del lavoro del team. Ora, tutti gli occhi sono puntati sul GP di Melbourne, primo vero banco di prova della stagione. L’obiettivo è chiaro: partire subito forte e dimostrare che la Ferrari può competere con Red Bull, Mclaren e Mercedes. Per Hamilton, questa non è solo un’avventura, ma una missione: riportare il titolo a Maranello e conquistare il tanto desiderato ottavo titolo mondiale. La partnership tra Sir Hamilton e Ferrari può regalare molte sorprese ma, a proposito di partnership, quella ventennale tra la Puma e la scuderia di Maranello ha visto il pilota inglese e Charles Leclerc salire sul palco insieme.

Vent’anni di F1, Hamilton saluta in italiano: “Buonasera a tutti”

Pochi giorni fa ha avuto luogo la celebrazione di una collaborazione che ha visto Puma, il noto marchio di abbigliamento, affiancare la Ferrari per ben vent’anni. Più o meno lo stesso arco temporale che ha reso protagonista Lewis Hamilton in Formula 1. Per la precisione l’ex pilota Mercedes ha sfrecciato sull’asfalto della F1 per ben 19 stagioni, conquistando un’infinità di pole position e, come noto, ben 7 titoli mondiali.

Sul palco insieme a lui c’erano anche Vasseur e Charles Leclerc, guidati dalle domande della pilota e conduttrice Sky, Vicky Pria. Proprio quest’ultima si è rivolta ad Hamilton con una domanda tanto intrigante quanto profonda, quesito al quale Hamilton ha risposto inizialmente in italiano. Vorrei sapere come vedi il motorsport nei prossimi 20 anni, come ti piacerebbe che fosse? – ha chiesto la Pria al pilota – Buonasera a tutti – ha risposto Lewis. ll campione ha poi proseguito in inglese: “Tra 20 anni spero che ci sia uno sport più sostenibile, lo sport ha bisogno di più inclusività, io ho sempre sostenuto le diversità”.