“Lo amo”: la confessione della Kalinskaya che travolge Sinner

Anna Kalinskaya ha vissuto un 2025 pieno di alti e bassi, tra risultati promettenti e momenti difficili che hanno segnato la sua stagione.

La tennista russa aveva iniziato l’anno con grandi ambizioni, forte di una crescita costante nel circuito WTA, ma il cammino si è rivelato più tortuoso del previsto. Dopo un buon avvio a Brisbane, dove ha raggiunto la finale del doppio, le cose si sono complicate. A Singapore, Kalinskaya ha mostrato un ottimo livello di gioco fino alle semifinali, ma un infortunio alla coscia l’ha costretta al ritiro proprio nel momento decisivo. Una battuta d’arresto che si è fatta sentire anche nei tornei successivi. A Doha, ha lottato in un match durissimo contro Cristina Bucsa, ma dopo tre ore di gioco si è dovuta arrendere, sprecando il vantaggio iniziale.

Anche a Dubai non è andata meglio: eliminazione ai trentaduesimi contro la Svitolina, in un match in cui non è mai riuscita a trovare il ritmo giusto. Nel frattempo, anche la sua vita privata è finita sotto i riflettori. La storia con Jannik Sinner, che aveva fatto sognare i tifosi, sembra essersi incrinata, con voci di crisi sempre più insistenti. Ora Kalinskaya guarda ai prossimi mesi con la speranza di ritrovare continuità, sia sul campo che fuori. D’improvviso poi le dichiarazioni che hanno riacceso gli animi dei fan della coppia: “Lo amo”

Parole al miele di Kalinskaya, ma è una fake news

Non hanno mai voluto vivere la loro storia d’amore sotto i riflettori, Jannik e Anna, che negli ultimi mesi sono stati protagonisti anche nella vita lontano dai campi da tennis. Protagonisti si fa per dire, perché di fatto i due non hanno lasciato trapelare nulla sulle condizioni della loro liason, se non che i loro incontri si sono limitati a qualche fugace spicchio di tempo tra un match e l’altro.

Nel frattempo Sinner si è preso la scena internazionale, sia per le vittorie che per il suo recente patteggiamento con la WADA, mentre la russa è scivolata nel ranking WTA fino alla posizione 33 della classifica. A far notizia negli ultimi giorni sono state le dichiarazioni della tennista ventiseienne, travisate completamente da qualche burlone che si è divertito ad indirizzare le parole “Lo amo” al tennista altoateisno. Il Corriere dello Sport ha svelato l’arcano, specificando che in realtà le parole pronunciate da Anna, peraltro riportate dalla sua allenatrice Tarabini, erano totalmente fuori contesto: “Penso che sia andata oltre le aspettative di molte persone. In cinque anni e mezzo con Anna, una delle cose più importanti che ho sentito da lei è stata solo due settimane fa. Ha detto: ‘Amo il tennis’. Credo di avere fatto il mio lavoro”.