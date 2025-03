Serie A, il Napoli ospita la Fiorentina: può tornare a vincere? Juventus alla prova Atalanta

Tutto pronto per la 28esima giornata di Serie A. Questo weekend si giocherà un altro turno di campionato: scopriamo insieme le gare più interessanti!

L’Inter di Inzaghi proverà a difendere la testa della classifica, affrontando il Monza a San Siro. I nerazzurri sono primi con 58 punti, uno in più del Napoli di Conte e tre in più dell’Atalanta terza. I biancorossi sono ultimi in classifica con 14 punti e difficilmente possono impensierire la Beneamata al Meazza: segnaliamo la quota dell’Over 2,5 Casa, su Planetwin365 a 1,82; su Unibet 1,65 e su Betclic 1,70. Tra i risultati esatti, da considerare il 3-0 in favore dell’Inter: la quota è di 6,86 su Planetwin365; su Betclic 6,15 e su Unibet 5,60.

Dopo alcune settimane complicate, il Napoli di Conte ha necessità di tornare a vincere. Contro la Fiorentina, al Maradona, non sarà facile, ma i partenopei non possono più commettere passi falsi: nelle ultime cinque giornate si registrano quattro pareggi e una sconfitta. La Viola è tornata al successo nell’ultimo turno, dopo aver perso tre partite consecutive e ora è settima con 45 punti. Da considerare la giocata “Parziale-finale X/1”, su Planetwin365 bancata 4,35; su Betclic la stessa giocata è a 4,25 e su Unibet 4,10. Non è da escludere che entrambe le squadre possano andare a segno durante il match: la giocata “Goal” è a 1,96 su Planetwin365; su WilliamHill 1,95 e su Unibet 2,05. L’Over 2,5 finale, invece, è a 2,03 su Planetwin365; su Betclic 1,95 e su Unibet 2,04.

Big match domenica sera all’Allianz Stadium. Alle ore 20,45 si giocherà Juventus-Atalanta. I bianconeri vengono da cinque vittorie consecutive in Serie A e sono attualmente quarti con 52 punti; la Dea, invece, ha vinto due delle ultime cinque gare disputate e ora è terza con 55 punti. La squadra di Motta non riesce a battere i bergamaschi a Torino dal marzo del 2018: potrebbe interrompere il trend? Su Planetwin365, la vittoria della Juventus pagherebbe 2,40 volte la posta; su WilliamHill 2,45 e su Unibet 2,35. Da segnalare la quota relativa all’eventualità che almeno una delle due squadre non riesca ad andare a segno: su Planetwin365, la giocata “NoGoal” è a 2,03; mentre su WilliamHill la quota è di 2 e su Betclic 1,99. Tra i risultati esatti, segnaliamo l’1-0 in favore della Juventus: la quota è di 8,52 su Planetwin365; su WilliamHill e Unibet 8.