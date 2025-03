Trova su www.planetwin365.news il pronostico di Juventus-Atalanta e vinci, invia un sms al numero + 39 439 00 03 698

La Juventus affronta l’Atalanta e cerca di fare i tre punti per prendersi il terzo posto.

Come riporta planetwin365.news, domenica sera si giocherà all’Allianz Stadium di Torino un match che potrebbe essere determinante per la corsa al titolo e quella per un posto Champions. Stiamo parlando di Juventus-Atalanta, gara valida per la 28esima giornata di Serie A, prevista per le ore 20,45. Nonostante alcune cocenti delusioni nelle ultime settimane, la squadra di Thiago Motta è riuscita a raggiungere la quinta vittoria di fila in campionato e a portarsi a sole sei lunghezze dall’Inter capolista. In questo momento, infatti, la Juventus è quarta in classifica con 52 punti, contro i 58 della Beneamata, i 57 del Napoli e i 55 dell’Atalanta.

Nell’ultimo turno, i bianconeri hanno superato il Verona in casa col risultato di 2-0: un match dominato per gran parte dei 90 minuti di gioco, ma sbloccato soltanto al 72esimo dalla rete di Thuram (raddoppio di Koopmeiners nel finale). Come anticipato già, la squadra di Gasperini è terza in classifica con 55 punti. Dopo aver strapazzato l’Empoli, la Dea non è riuscita a ripetersi nell’ultimo impegno di campionato, contro il Venezia. Alla fine, il match si è chiuso a reti inviolate e l’Atalanta ha visto sfumare la possibilità di agganciare il Napoli a quota 57 punti.

La Juventus non riesce a battere l’Atalanta davanti ai propri tifosi, in gare ufficiali, dal marzo del 2018. Da allora, si sono verificati cinque pareggi e una vittoria dei bergamaschi. Questa volta, la vittoria della Vecchia Signora pagherebbe 2,40 volte la posta su Planetwin365; su Eurobet 2,35 e su Bwin 2,37

