Infortuni seri, il tecnico è spaventato: “Siamo preoccupati”

Non soltanto la sconfitta in campo, arrivano anche due infortuni che spaventano l’allenatore: la stagione può essere già finita

La sconfitta è forse la notizia meno allarmante della serata. A destare preoccupazione sono i due gravi infortuni che potrebbero privare la squadra di due elementi importanti, chissà per quanto tempo.

È il momento dell’attesa per l’Olimpia Milano che giovedì sera nel match di Eurolega contro il Fenerbahce ha vissuto una vera maledizione. Il risultato ha premiato i turchi, capaci di imporsi con uno scarto di 24 punti (100-76), complicando di fatto il cammino europeo dell’Armani. Ma a preoccupare Ettore Messina sono i due infortuni occorsi a Nikola Mirotic e Freddie Gillespie nel giro di pochissimi secondi.

Il primo si è fatto male cadendo a terra nel corso del terzo quarto. Il montenegrino era a duello con Nigel Hayes-Davis, quando l’avversario gli ha tolto l’appoggio è rovinato a terra, sentendo immediatamente molto dolore. Rientrato in panchina, al suo posto è sceso in campo proprio Gillespie, ha provato a rientrare in campo ma la sofferenza era troppa ed è stato costretto ad abbandonare definitivamente il match.

Nel frattempo è arrivato lo spavento per Gillespie che in un altro scontro di gioco è caduto a terra sbattendo la testa, perdendo per qualche secondo i sensi. Soccorso, è tornato cosciente ed è stato trasportato in ospedale per accertamenti.

Armani Milano, le condizioni di Gillespie e Mirotic

A preoccupare al momento sono soprattutto le condizioni di Mirotic, visto che gli accertamenti hanno escluso complicazioni per Gillespie.

Per il montenegrino, invece, la paura di un problema serio e di un’assenza molto lunga è alta e la esprime anche Messina nell’immediato post gara: “Ora la preoccupazione più importante è per gli infortuni di Mirotic e Gillespie, sembrano entrambi seri. Vedremo nelle prossime ore“. Il cestista si è sottoposto agli accertamenti per valutare l’eventuale presenza di una frattura al coccige.

Se il timore dovesse trovare conferma negli approfondimenti diagnostici cui si è sottoposto, per lui lo stop sarebbe molto lungo e si potrebbe già parlare di stagione regolare chiusa. Una vera batosta per l’Armani Milano, impegnata su più fronti, proprio ora che si avvicina la fase decisiva dell’annata. La squadra di Messina si trova attualmente al nono posto in classifica, ancora in piena corsa per i play-in ma avrà bisogno di fare punti importanti nelle prossime tre complicate trasferte, prima di un finale più morbido nelle ultime tre partite.