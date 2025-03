Leclerc stuzzica Hamilton: il regalo per il Mondiale

La Ferrari ha alzato il sipario sulla SF-25 con una presentazione spettacolare a Milano, un evento che ha infiammato i tifosi e reso omaggio a Michael Schumacher, il simbolo dell’ultimo grande ciclo vincente della Rossa.

L’emozione è stata palpabile, ma ora è tempo di guardare avanti: la stagione 2025 segna l’inizio di una nuova era per la scuderia, con una coppia di piloti destinata a far parlare a lungo. Da un lato Charles Leclerc, il talento cresciuto in casa Ferrari, affamato di successi e deciso a portare la Rossa sul gradino più alto del podio. Dall’altro, Lewis Hamilton, sette volte campione del mondo, che ha scelto di lasciare la Mercedes per abbracciare la sfida più affascinante della sua carriera. La convivenza tra i due sarà una delle grandi incognite della stagione: collaborazione o rivalità?

La risposta arriverà in pista, ma entrambi sanno che il vero obiettivo è battere la concorrenza. E che concorrenza! La Red Bull, con Max Verstappen, è ancora la squadra da battere, mentre la McLaren, campione costruttori in carica, punta a confermarsi con Norris e Piastri. Attenzione anche alla Mercedes, che con Russell e il giovane Antonelli vuole tornare in lotta per il titolo. La Ferrari sogna in grande e ha le carte in regola per tornare a vincere. Il 2025 potrebbe essere l’anno giusto per rompere un digiuno che dura dal 2008.

Una canzone per festeggiare il titolo, Leclerc sfida Hamilton

Forse non tutti sanno che, oltre alla Formula 1, tra le grandi passioni di Charles Leclerc c’è quella per la musica. Il pilota della Ferrari quest’anno è chiamato ad ottenere risultati importanti e al compimento di quel salto di qualità che potrebbe riportare la Ferrari sul tetto del mondo. Stavolta come compagno di viaggio avrà un certo Hamilton, pilota che in pista non farà sconti a nessuno e che ha infiammato la folla durante la sua esibizione a Milano due giorni fa.

Due caratteri opposti che però potrebbero rappresentare il giusto connubio per ottenere risultati importanti e cercare di vincere il titolo dopo quasi vent’anni. Mi ritrovo a vivere il mio sogno, guidare la Rossa e fare di tutto per farla tornare campione del mondo – ha dichiarato Leclerc sul palco del Castello Sforzesco, con la speranza di “suonarle” a tutti a partire dal GP di Australia. Il pilota monegasco ha poi scherzato con Lewis Hamilton, promettendo una canzone in caso di vittoria del titolo: “Una collaborazione musicale con Lewis? Ci abbiamo pensato, ne abbiamo parlato. Per adesso concentriamoci a vincere il Mondiale. Dopo, forse, possiamo fare una canzone insieme per festeggiarlo…“.