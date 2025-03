Conte, resti attaccato all’Inter? Le formazioni ufficiali di Napoli-Fiorentina

Stavolta un pareggio non basterà: il Napoli ospita la Fiorentina alle 15 e dopo il successo rocambolesco ed in rimonta dell’Inter di ieri contro il Monza, la sensazione è che gli azzurri abbiano un solo risultato a disposizione per dare un segnale a sé stessi ed agli avversari nella lotta-Scudetto.

Pareggio con la Roma per 1-1, poi medesimo risultato con l’Udinese, quindi il 2-2 dell’Olimpico contro la Lazio, la sconfitta deludente di Como per 2-1, infine il ben più incoraggiante 1-1 contro l’Inter. Partite molto differenti l’una dall’altra, ma che fra le fila degli azzurri ci sia qualcosa da registrare è cosa evidente. Di fronte ci sarà una Fiorentina reduce da una cocente sconfitta nell’andata degli ottavi di Conference League contro il Panathinaikos per 3-2: i viola sono stati protagonisti di molti alti e bassi in stagione, con la costante dell’allenatore Raffaele Palladino che si è visto mettere fin troppo spesso in discussione. Se il Napoli si gioca una fetta di scudetto in questa partita, Palladino si gioca una fetta del proprio futuro nella medesima sfida.

Le formazioni ufficiali di Napoli-Fiorentina

Nessuna sorpresa per Conte che sceglie il 3-5-2 con Lukaku e Raspadori in avanti. Palladino risponde con Gudmundsson a supporto di Kean, mettendosi a specchio con gli avversari con il medesimo sistema di gioco.

NAPOLI (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Gilmour, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Lukaku, Raspadori.

A disposizione: Contini, Scuffet, Juan Jesus, Okafor, Billing, Marin, Olivera, Simeone, Ngonge, Hasa.

Allenatore: Antonio Conte.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Marí, Ranieri; Dodo, Ndour, Cataldi, Fagioli, Parisi; Gudmundsson, Kean.

A disposizione: Terracciano, Martinelli, Pongracic, Beltran, Gosens, Moreno, Richardson, Adli, Caprini.

Allenatore: Raffaele Palladino.