Dolore e lacrime: l’infortunio è grave, carriera a rischio

Dopo un’operazione del genere nessuno è mai tornato a giocare: “Il dolore è andato via via peggiorando, diventando alla fine troppo forte”

L’infortunio è grave. Del resto dopo questo tipo di operazione nessuno è mai tornato a giocare. E adesso la fine della carriera sembra davvero molto vicina.

Kyrgios si è dovuto arrendere, dicendo addio Indian Wells al primo turno. L’australiano si è ritirato nel match contro contro Botic van De Zandschulp, quando il punteggio lo vedeva in svantaggio 7-6 3-0.

In lacrime dopo il ritiro a Indian Wells

Troppo dolore al polso destro operato, come due giorni fa in allenamento: il ventinovenne non poteva continuare a giocare. E stanno facendo il giro del mondo, social compresi, le immagini di lui in lacrime dopo l’uscita di scena, un’uscita di scena che rischia di diventare quella definitiva dal tennis.

Difficult scenes 💔 An emotional @NickKyrgios is forced to retire 7-6 3-0 down to Van de Zandschulp due to wrist pain#TennisParadise pic.twitter.com/wWL9ESesIY — Tennis TV (@TennisTV) March 7, 2025

Kyrgios e una carriera ormai agli sgoccioli

“Sono sincero, non ero troppo fiducioso sul fatto che sarei stato in grado di giocare oggi – ha ammesso in conferenza Kyrgios, nemico pubblico numero uno di Sinner – Due giorni fa ho dovuto interrompere il mio allenamento per un forte dolore al polso, però oggi sentivo che poteva darmi garanzie per scendere in campo”.

Ma il dolore “è andato via via peggiorando, diventando alla fine troppo forte. È un peccato perché il mio livello era buono, ho giocato un gran bel tennis e avrei potuto facilmente vincere il primo set. Ma davvero non so cosa avrei potuto fare diversamente durante la mia preparazione”.

Kyrgios puntava a una nuova sfida contro Djokovic, ma il ko ha spento le sue ambizioni. Quale decisione prenderà adesso lo sa solo lui, ma dopo questo ennesimo infortunio sulla sua carriera potrebbe davvero calare il sipario. Difficile infatti tornare a livelli accettabili, anche per un giocatore di valore – finalista a Wimbledon nel 2022 – come è l’australiano

Kyrgios e il confronto con la sua ossessione: Jannik Sinner

La carriera di Kyrgios è stata buona, ma inferiore alle aspettative divenute enormi una decina di anni fa, cioè dopo che a soli 19 anni sconfisse Nadal sul Centrale di Wimbledon. Grazie a quel successo si guadagnò i quarti di finale da numero 144 del ranking ATP.

Batté poi al primo tentativo pure Federer e lo stesso Djokovic, mancando però sempre in quella continuità che è sempre determinante per arrivare a toccare le vette più alte. In dodici anni ha conquistato 7 titoli, come quelli vinti dalla sua ‘ossessione’, cioè Sinner, solo nel 2024…