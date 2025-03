Fiorentina, Palladino in discussione. Ma il dg Ferrari lo conferma: “Non capite che unione ci sia qui”

La Fiorentina fa visita al Napoli nel big match delle 15 ed è una partita che risulta decisiva per entrambe le compagini. Da un lato il Napoli non può più sbagliare dopo i recenti passi falsi che hanno prestato il fianco alla mini-fuga che sta tentando l’Inter in vetta, dall’altro però la Fiorentina deve rialzarsi dopo il ko in Conference League. In generale per i viola non è un periodo brillante, con il tecnico Raffaele Palladino che è nuovamente in discussione.

Nel corso del prepartita dello Stadio Maradona il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, parlando ai microfoni di DAZN ha però gettato acqua sul fuoco riguardo al tecnico specificando: “Palladino a rischio? Già giovedì ho risposto su questo tema, probabilmente chi non vive con noi non capisce quanta unione ci sia. Prima della sosta abbiamo scontro importanti, ma siamo uniti e dobbiamo sperare di avere risultati importanti”.

Sulla sfida odierna ha poi aggiunto: “Sono passati pochi giorni dalla Conference League, ma è una partita così importante che gli stimoli vadano oltre i recuperi fisici. Dobbiamo fare la prestazione. Siamo nelle nostre mani, in una posizione dove se faremo bene potremo arrivare anche più avanti. Dipendiamo da noi, dobbiamo mettere in campo quello che sappiamo fare”.

Le formazioni ufficiali di Napoli-Fiorentina, le scelte di Conte e Palladino

Nessuna sorpresa per Conte che sceglie il 3-5-2 con Lukaku e Raspadori in avanti. Palladino risponde con Gudmundsson a supporto di Kean, mettendosi a specchio con gli avversari con il medesimo sistema di gioco.

NAPOLI (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Gilmour, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Lukaku, Raspadori.

A disposizione: Contini, Scuffet, Juan Jesus, Okafor, Billing, Marin, Olivera, Simeone, Ngonge, Hasa.

Allenatore: Antonio Conte.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Marí, Ranieri; Dodo, Ndour, Cataldi, Fagioli, Parisi; Gudmundsson, Kean.

A disposizione: Terracciano, Martinelli, Pongracic, Beltran, Gosens, Moreno, Richardson, Adli, Caprini.

Allenatore: Raffaele Palladino.