Inter, Javier Zanetti avvistato a Como: “Quei colloqui con il padre di Nico Paz…”

L’Inter si regala un risveglio dolcissimo, nel giorno del suo 117esimo compleanno: dal 9 marzo 1908, giorno della fondazione del club, al 9 marzo 2025, la squadra di Simone Inzaghi può festeggiare con un momentaneo +4 sul Napoli, secondo in classifica. Facile immaginare che oggi Lautaro Martinez e compagni un occhio alla televisione lo butteranno, verso le 15, per tifare Fiorentina: i viola fanno visita agli azzurri di Antonio Conte in panchina e potrebbero avere un ruolo cruciale per il prosieguo della lotta Scudetto.

Indipendentemente dall’esito della sfida del Maradona però, l’Inter ha colto ieri una vittoria dall’importanza fondamentale, non tanto per il valore dell’avversario, fanalino di coda in Serie A, quanto per come si era messa la sfida di San Siro, con l’iniziale doppio vantaggio del Monza che aveva fatto tremare il Meazza che temeva il peggio. Invece ecco una furiosa, ma lucida rimonta, fatta di gioco e occasioni create fino a centrare il 3-2 in maniera anche fortunosa.

Javier Zanetti avvistato a Como-Venezia: nel mirino Nico Paz

I tre punti centrati non sono l’unica notizia di casa nerazzurra, dato che sul fronte-mercato le voci dei possibili innesti estivi non si spengono mai. E dallo Stadio Sinigaglia, nel match Como-Venezia, ecco l’avvistamento del vice-presidente nerazzurro Javier Zanetti sugli spalti. Facile fare 2+2 e pensare che un occhio di riguardo Pupi lo abbia avuto per Nico Paz. Le telecamere di Dazn lo hanno inquadrato durante la sfida pareggiata 1-1 dalle due compagini, ed il giornalista Marco Russo ha fatto notare come a più riprese si sia parlato dei colloqui che Zanetti ha avuto con il padre del giocatore, Pablo Paz, con il quale nutre un grande rapporto da tempo.

Da qui a dire che Nico Paz possa tramutarsi in un obiettivo concreto per l’Inter ce ne passa chiaramente, ma che il fantasista possa piacere per il futuro non è un segreto. La linea di Oaktree è chiara: l’Inter deve puntare a rimanere ad alto livello, ma passando per maggiori investimenti, soprattutto su giovani calciatori. Giovani e forti si intende, ecco che dunque quello di Nico Paz potrebbe essere l’innesto ideale in tal senso. Bisognerà capire cosa ne pensi il Como, così come il Real Madrid, che detiene il diritto di recompra sull’argentino.