Milan, Pulisic salva Conceicao. Che manda un messaggio a Leao: “Ha capito una cosa”

Il Milan rischia di capitolare allo stadio Via del Mare, va sotto 2-0 per effetto di due splendide reti di Nikola Krstovic (giunto a 9 reti in questo campionato), poi ritrova sé stesso e torna a galla in men che non si dica, portando a casa un insperato 2-3 che salva la serata e forse anche la panchina di Sergio Conceicao. Una doppietta dell’americano Pulisic è il marchio di fabbrica di questa serata dolcissima per i rossoneri, che si godono anche un Leao di nuovo decisivo entrando a partita in corso dalla panchina.

Bastava una vittoria: dopo 4 partite senza successi contro Feyenoord, Torino, Bologna e Lazio, i rossoneri si sono ritrovati quando hanno rischiato di capitolare e ora possono riguardare al futuro con il giusto ottimismo. L’attuale ottavo posto non sarà esaltante, ma tutto sommato mostra il Diavolo a 3 lunghezze dal Bologna, impegnato oggi al Bentegodi contro il Verona, dunque i motivi per ridare un senso a questa stagione ci sono ancora tutti, senza dimenticare la doppia semifinale di Coppa Italia contro l’Inter prevista ad aprile che a questo punto diventa l’obiettivo numero uno per regalarsi un sorriso.

Il messaggio di Conceicao a Leao

Al termine della partita di Lecce, il tecnico del Milan, Sergio Conceicao, ha mandato un messaggio a Rafael Leao, che ieri ha regalato un assist a Pulisic risultando decisivo per la rimonta rossonera. Il tecnico portoghese ne ha approfittato per elogiarlo da un lato, ma anche per fargli capire che cosa si aspetta da lui da qui in avanti, anche quando non è il protagonista assoluto: “È un grandissimo giocatore. I giocatori di qualità per me devono iniziare sempre la partita, ma c’è da lavorare sulla partita e delle volte per una ragione o l’altra non parte titolare. Lui anche se parte dalla panchina vuole dare sempre il massimo per la squadra e questo mi piace ancora di più rispetto a quando fa assist o gol“.