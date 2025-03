Ferrari-Norris, bomba improvvisa: “Un sogno”

Lando Norris è ormai una certezza. Il pilota britannico ha vissuto un 2024 da protagonista, conquistando la sua prima vittoria in carriera a Miami e aggiungendo altri successi di prestigio nei Gran Premi d’Olanda, Singapore e Abu Dhabi.

La sua crescita esponenziale è stata determinante per la McLaren, che ha finalmente riportato a casa un titolo costruttori dopo un digiuno di 26 anni. Un risultato che ha consacrato Norris come uno dei migliori talenti della griglia e, soprattutto, come uno dei pochi piloti in grado di impensierire Max Verstappen. Con l’inizio della nuova stagione ormai alle porte, l’attenzione è tutta sul Gran Premio d’Australia, primo grande appuntamento del 2025. Norris arriva a Melbourne con la voglia di confermare i progressi fatti e l’obiettivo di partire subito forte, ma la concorrenza sarà ovviamente spietata.

Tra i suoi principali rivali c’è Lewis Hamilton, che ha detto addio alla Mercedes per abbracciare la sfida Ferrari, scuderia che Il sette volte campione del mondo vuole riportare ai fasti di un tempo e pertanto sarà pronto a dare battaglia su ogni metro di pista. Anche se l’uomo da battere resta sempre Max Verstappen, che va a caccia del quinto titolo consecutivo in un’impresa che gli permetterebbe di eguagliare il record di Michael Schumacher, la Ferrari rimane scolpita nella sua lista degli obiettivi. Chissà che l’inglese un giorno non possa vestire il rosso di Maranello…

Colpo di scena Norris: “So bene con chi vorrei correre”

A pochi giorni dal GP di Melbourne, Lando Norris è ovviamente l’osservato speciale designato a spodestare Max Verstappen. Dopo quattro stagioni di dominio da parte dell’olandese, la McLaren ha mostrato buone possibilità di vincere nei test in Bahrain e il mondiale costruttori dello scorso anno non può che preoccupare la Red Bull. Nonostante ciò, per Norris rimane la Ferrari la grande e unica scuderia che ha fatto la storia della Formula 1 e che ora, con l’ingaggio di Hamilton, potrebbe tornare sul tetto del mondo. Il pilota della McLaren ha giudicato positivamente la scelta di ingaggiare l’ex Mercedes in quel di Maranello, ma le sue parole rilasciate recentemente hanno lasciato tutti a bocca aperta.

Non lo ha detto apertamente, ma non è difficile leggere tra le righe che Lando Norris, prima o poi, vorrebbe trovarsi al posto di Lewis Hamilton o addirittura in coppia con il suo connazionale. La NBC ha punzecchiato Norris con una domanda provocatoria, che il pilota ha cercato di smarcare al meglio: “In che scuderia correrei se la McLaren lasciasse la F1? Non posso rispondere a questa domanda. So esattamente in quale team vorrei tanto correre, è la scuderia per la quale ogni pilota vorrebbe correre prima o poi nel corso della sua carriera. Sono molto contento di far parte della McLaren, è il team che mi ha cresciuto e mi ha portato in F1 e sono convinto che resterò in questa scuderia per ancora tante stagioni”.