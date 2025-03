Squalifica Sinner, arriva il colpo di scena: “Non capisco”

Il caso Jannik Sinner ha spaccato il mondo del tennis. Il talento altoatesino, reduce da un’ascesa straordinaria negli ultimi anni, si trova ora a vivere il momento più complicato della sua carriera.

Tre mesi di squalifica per positività al clostebol, la sostanza vietata – ormai diventata famosa – rintracciata nei suoi test antidoping. Ormai è noto a tutti che si sarebbe trattato di una contaminazione accidentale dovuta a una crema utilizzata dal suo fisioterapista, ma tale spiegazione non ha evitato il patteggiamento con la WADA e lo stop forzato per Sinner. Le conseguenze sono pesanti, non solo per lui, ma per l’intero circuito. Sinner salterà tornei di primissimo piano come i Masters 1000 di Indian Wells (attualmente in corso), Miami, Monte Carlo e Madrid, lasciando un vuoto che avrà ripercussioni sul ranking e sulla corsa ai titoli più importanti.

In molti si sono chiesti se la punizione sia stata eccessiva o giusta: le regole parlano chiaro, ma la volontarietà dell’assunzione è sempre una questione spinosa. Nel frattempo, le polemiche non si placano. Nick Kyrgios, reduce da un infortunio alla mano, ha definito la squalifica “ridicola”, mentre Stan Wawrinka ha dichiarato di non credere più in un tennis pulito. Il dibattito si allarga sempre di più anziché sopirsi col tempo: un atleta deve pagare anche per gli errori del suo entourage? L’impressione è che, al di là della sospensione, il vero danno sia più per il circuito che per Sinner stesso. Alla lunga lista di opinioni che si sono susseguite dopo il patteggiamento, si è aggiunta recentemente quella di Feliciano Lopez, direttore dei Masters di Madrid.

Caso Sinner, Lopez: “Jannik innocente”

Fortunatamente per Sinner non ci sono solo critiche negative a seguito del suo patteggiamento con la Wada ma c’è anche chi, come l’ex tennista Feliciano Lopez, sposa in pieno la teoria secondo cui il sistema anti doping andrebbe rivisto. L’attuale direttore dei Masters 1000 di Madrid non potrà contare sulla presenza di Sinner a causa dello stop di tre mesi, motivo per cui a suo parere chi ha subito più danni è il mondo del tennis, privandosi di un campione nei numerosi tornei che si disputeranno da qui a fine aprile.

Nell’attesa che Sinner rientri in campo per gli Internazionali di Roma, Lopez è stato raggiunto dal quotidiano spagnolo Marca: “Ho detto fin dall’inizio che Jannik era innocente. Ha dimostrato di non avere alcuna responsabilità per la sua positività. Da questo punto di vista non capisco perché deve stare tre mesi senza giocare. Posso capire che il tennista è responsabile per tutto il suo staff, ma mi sembra che se un giocatore non ha colpe e non ha barato per migliorare le sue prestazioni, non dovrebbe scontare neanche un giorno di squalifica. Rispetto tutte le opinioni, ma questa è la mia e penso che prima tornerà, meglio sarà per tutto il tennis”.