Champions League, ottavi: il PSG cerca la remuntada ad Anfield! L’Atlético può impensierire il Real?

Tutto pronto per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Tra questa sera e quella di domani si giocheranno otto sfide che decreteranno ufficialmente quali saranno i quarti di finale: scopriamo le partite più interessanti.

L’Inter ospiterà il Feyenoord al Meazza, dopo aver battuto gli olandesi al “De Kuip” col risultato di 2-0. La squadra di Inzaghi ha avuto meno problemi del previsto nel superare i ragazzi di Van Persie e questa volta parte nettamente favorita. Interessante la quota della giocata “Handicap 1 (-1)”, ipotizzando un successo con almeno due reti di scarto da parte della Beneamata: parliamo di 1,90 volte la posta su Planetwin365; su Betclic 1,84 e su WilliamHill 1,98. Non sarebbe assurdo pensare al fatto che entrambe le squadre possano andare a segno durante i 90 minuti di gioco: la giocata “Goal” è bancata 2 su Planetwin365; su WilliamHill 1,95 e su Betclic 2,01.

Cerca vendetta il PSG di Luis Enrique, reduce da una bruciante sconfitta al Parco dei Principi contro il Liverpool. I francesi hanno dominato la sfida casalinga, ma sono usciti clamorosamente sconfitti a causa di una rete di Elliott nei minuti finali. Cosa aspettarsi dalla gara di ritorno, in programma ad Anfield? Sarebbe abbastanza clamorosa una vittoria dei transalpini: il successo del PSG pagherebbe 2,90 volte la posta su Planetwin365; stessa quota che troviamo su Betclic, mentre su WilliamHill la quota è di 2,87. Interessante anche la quota della giocata “Over 1,5 Ospite”: su Planetwin365 si parla di 2,10 volte la posta; come su Unibet, mentre su Betclic 2,09. Anche in tal caso è ipotizzabile che entrambe le squadre vadano a segno: la giocata “Goal” è proposta a 1,50 su Planetwin365; su Unibet e Betclic 1,48.

Proverà a vincere fuori casa il Borussia Dortmund, il quale ha pareggiato in casa con il Lilla 1-1 all’andata. Ora si giocherà al Pierre-Mauroy: la vittoria esterna del Borussia pagherebbe su Planetwin365 2,60 volte la posta; stessa quota che troviamo su Unibet, mentre su WilliamHill parliamo di 2,55 volte la posta. Da tenere in conto anche la giocata “Primo tempo 2”: su Planetwin365 parliamo di 3,15 volte la posta; su WilliamHill 3,10 e su Unibet 3,05.

Il Metropolitano ospiterà la gara tra Atlético Madrid e Real Madrid. All’andata, le Merengues si sono imposte per 2-1 e questa volta ci si può aspettare di tutto: su Planetwin365, la vittoria dell’Atlético Madrid è pagata 2,50; come su WilliamHill, mentre su Unibet è a 2,55. Da considerare la giocata “Under 2,5”: su Planetwin365 la quota è di 2,20; su Betclic 2,15 e su Unibet 2,17.