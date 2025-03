La rivelazione dell’ex allenatore: “Non tornerà mai più alla Juventus”

Una Juventus sempre più in crisi dopo l’ultimo ko interno contro l’Atalanta che ha minato la posizione di Thiago Motta a lungo oggetto di critiche soprattutto da parte dei tifosi che hanno invocato a lungo il ritorno di Massimiliano Allegri. Ma l’ex allenatore bianconero non tornerà a Torino come rivelato da Giovanni Galeone, mentore del tecnico toscano che ai microfoni di Radio Kiss Kiss ha raccontato alcuni retroscena sul suo futuro.

Recentemente il direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli, ha di fatto confermato l’italo-brasiliano nonostante abbia fallito alcuni obiettivi stagionali: dalla Supercoppa Italiana alla qualificazione agli ottavi di Champions League fino alla sconfitta nei quarti di finale di Coppa Italia contro il modesto Empoli. A Thiago Motta attualmente è rimasto soltanto un’ultima spiaggia: entrare tra le prime quattro in campionato per poi poter partecipare alla prossima edizione della Coppa dalle Grandi Orecchie, che, in caso di mancata qualificazione, rappresenterebbe l’ennesimo fallimento di un’annata horror.

Galeone-Allegri: la rivelazione dell’allenatore

Giovanni Galeone si è così espresso in giornata su Massimiliano Allegri, ex allenatore della Juventus finito nel mirino del Milan a caccia di un nuovo tecnico per la prossima stagione. L’idea del club di Via Aldo Rossi è quella di portare in rossonero un vincente e soprattutto un italiano che possa prendere il posto di Sergio Conceicao che ha recentemente salvato la sua posizione dopo l’epica rimonta al Via Del Mare di Lecce.

“Credo nel possibile ritorno al Milan di Allegri, che invece non tornerà mai più alla Juventus. Il nuovo allenatore della Juve al posto di Thiago Motta potrebbe essere Gian Piero Gasperini, che a fine stagione può lasciare l’Atalanta”, così Galeone su Allegri.

Sarà poi tempo di bilanci tra qualche settimane considerando che mancano ancora 11 partite al termine di una Serie A che soprattutto al vertice regalerà diverse emozioni da qui al termine del campionato.