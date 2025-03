Stellantis e Milano Cortina 2026, annunciata la nuova collaborazione in vista dei Giochi

La Fondazione Milano Cortina 2026 e Stellantis hanno annunciato oggi un accordo di collaborazione, per cui Stellantis, con i suoi marchi italiani, diventa Automotive Premium Partner dei Giochi Invernali Olimpici e Paralimpici 2026.

Abbracciando l’ispirazione che anima la manifestazione, i marchi storici dell’automobile italiana condividono e sostengono i valori dei Giochi Olimpici: Alfa Romeo, FIAT, Lancia e Maserati hanno scelto di impegnarsi in uno sforzo eccezionale per garantire il parco vetture necessario ad assicurare l’organizzazione e lo svolgimento dell’evento sportivo, fino all’inizio e per tutta la durata dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

Più di 3.500 atleti da 93 Paesi si contenderanno 195 medaglie in 16 discipline Olimpiche e sei sport Paralimpici sullo sfondo degli splendidi territori italiani, una grande esperienza accessibile e inclusiva, basata sulla ricerca dell’eccellenza e la sostenibilità.

Un’occasione imperdibile quindi per riconnettere i brand che hanno fatto la storia dell’automobile con l’Italia e con i valori dei Giochi Olimpici e Paralimpici, che si ritrovano nel DNA di ciascuno dei marchi coinvolti.

Con la partnership stretta con la Fondazione Milano Cortina 2026, i marchi italiani del gruppo Stellantis hanno quindi deciso di cogliere l’opportunità di mettersi in gioco in un progetto che abbraccia l’Italia intera, sostenendo i valori del Movimento Olimpico e del Movimento Paralimpico.

Il CEO di Milano Cortina 2026 Andrea Varnier: “Siamo orgogliosi di questa partnership che garantisce soluzioni indispensabili per l’organizzazione dei Giochi di Milano Cortina 2026: le vetture di servizio e rappresentanza copriranno gran parte degli spostamenti interni.

I marchi italiani di Stellantis hanno contribuito al successo del nostro Paese, rendendo l’Italia competitiva su scala internazionale. Riconosciamo e apprezziamo l’attenzione all’innovazione tecnologica e al design italiano di Stellantis, caratteristiche che perfettamente si sposano con lo spirito dei nostri Giochi. La collaborazione conferma, inoltre, l’interesse delle grandi aziende ad essere parte di un evento sportivo che offrirà una visibilità senza precedenti all’Italia”.

“Con la partnership stretta con la Fondazione Milano Cortina 2026, Stellantis ha deciso di far parte di un progetto che abbraccia l’Italia intera, sostenendo i valori dello sport e dell’Olimpismo” ha affermato Jean Philippe Imparato, Chief Operating Officer, Enlarged Europe di Stellantis. “Siamo orgogliosi di mettere le competenze e l’impegno delle persone che lavorano per i nostri marchi italiani al servizio di un evento di questa portata, che ribadirà a livello mondiale l’immagine di un Paese che ricerca l’eccellenza grazie alla collaborazione tra le realtà nazionali più importanti, che condividono valori comuni. Si può fare, tutti insieme e in Italia, e noi lo stiamo dimostrando”.