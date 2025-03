Bomba Ferrari-Verstappen, il paddock resta di stucco

La Formula 1 2025 è già in ebollizione e il Gran Premio d’Australia sarà la prima vera cartina tornasole per misurare la tenuta del regno di Max Verstappen.

Con quattro titoli mondiali consecutivi alle spalle, l’olandese rimane l’uomo da battere, ma il 2024 ha lasciato strascichi che potrebbero condizionare la nuova stagione. La Red Bull, che fino a poco tempo fa sembrava un’armata invincibile, ha dovuto fare i conti con tensioni interne e una monoposto che, nel finale della scorsa stagione, ha mostrato segni di cedimento. Non è un caso se il team ha ceduto lo scettro del campionato costruttori alla McLaren, un duro colpo che ha evidenziato le prime crepe in una struttura fino ad allora perfetta.

Verstappen, abituato a dominare senza discussioni, non ha nascosto il suo malumore e i rapporti con il team si sono fatti più tesi. Sul tavolo resta anche la questione contrattuale. Il suo accordo con Red Bull scade nel 2028, ma i recenti sussurri di un possibile interesse della Mercedes hanno alimentato voci su un futuro tutt’altro che scontato. E poi c’è la Ferrari, che con l’arrivo di Lewis Hamilton al fianco di Charles Leclerc punta a scardinare definitivamente la leadership di Verstappen. Il Cavallino Rampante ha investito pesantemente e vuole tornare in cima, ma non è escluso che in futuro il pilota olandese e la scuderia di Maranello possano vivere un viaggio insieme.

Bomba Schumacher: “Verstappen Ferrari? Perché no!”

Chi non farebbe carte false pur di avere il quattro volte campione del mondo seduto sulla propria monoposto? Ci stanno pensando in tanti, soprattutto la Mercedes e la Aston Martin, ma secondo l’ex pilota Ralf Schumacher non si può escludere un colpaccio da parte della Ferrari. La stagione che sta per aprire i battenti sarà cruciale per capire come evolveranno le storie delle varie scuderie, mentre la Red Bull sembra aver perso un po’ di lustro rispetto a quella di due anni fa.

Verstappen poi, ha un carattere molto particolare e, nel caso i cui non dovesse centrare il quinto mondiale consecutivo, la sua permanenza con la scuderia austriaca potrebbe essere messa in discussione. Schumacher ha commentato così durante il podcast Backstage Boxengasse: “Bisogna attendere e capire cosa accadrà. Più ci rifletto e penso che sia logico che Max Verstappen vada all’Aston Martin. E forse un po’ più inverosimile, soprattutto a seconda di quanto rimarrà alla Red Bull, potrebbe anche approdare alla Ferrari. Non si può escludere”