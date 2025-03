Clamoroso in Serie C: un’altra squadra esclusa dal campionato! La nota

Dopo il Taranto nella scorsa settimana, la Serie C perde un altro club: infatti è arrivata dai canali della FIGC la notizia che anche la Turris è stata esclusa dal campionato a causa delle violazioni amministrative con una penalizzazione di tre punti da scontare nel prossimo campionato in cui sarà iscritto il club. A queste sanzioni si aggiunge anche l’inibizione per tre anni di Antonio Piedepalumbo.

Il comunicato ufficiale

Questa la nota della Federazione: “Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato la Turris Calcio (Girone C di Serie C) con l’esclusione dall’attuale campionato di competenza nonché con 3 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella prima stagione sportiva utile. La società era stata deferita lo scorso 5 marzo a seguito di segnalazioni della Co.Vi.So.C. per una serie di violazioni di natura amministrativa”.

La nota sull’esclusione del Taranto