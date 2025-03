Esonero Motta, no a Tudor: “C’è un problema”

La panchina della Juventus traballa. Il tecnico italo-brasiliano rischia di saltare in caso di ko con la Fiorentina

I prossimi quattro giorni potrebbero essere anche gli ultimi di Thiago Motta sulla panchina della Juventus.

Giuntoli teme di perdere di vista l’obiettivo Champions, così in caso di ko con la Fiorentina potrebbe non avere altra scelta che quella dell’esonero del tecnico su cui ha puntato tutte le fiches la scorsa estate.

Ma chi al posto di Motta? I candidati non abbondano per prendere una squadra, seppur la Juve, a nove giornate dalla fine del campionato. E con scarsissime chance di strappare la conferma per la prossima stagione.

Esonero Motta dopo Fiorentina-Juve, Tudor è pronto

Al momento il più accreditato è un ex, Igor Tudor. Stando a Calciomercato.it il croato è disponibile ad accettare un contratto di 3 mesi pur di tornare in bianconero.

Ricordiamo che Tudor, l’anno scorso già traghettatore alla Lazio dopo le dimissioni di Sarri, è già stato alla Juve come calciatore e poi, anni dopo, in qualità di assistente di Andrea Pirlo. Col quale ruppe dopo pochi mesi, andandosene via prima della conclusione dell’annata.

Tudor non scalda

Nonostante abbia vinto e lasciato un ottimo ricordo, il nome di Tudor (bravo ma con carattere molto complicato) non scalda più di tanto i tifosi juventini. Così come i giornalisti di fede bianconera, come Massimo Pavan.

Tudor bocciato, via Motta solo per un top

In sostanza per Pavan se la Juve deve cambiare allenatore, anche se in corsa, deve farlo solo per un top. Per uno più bravo di Motta, altrimenti meglio non cambiare.

Il problema poi si porrebbe per il Mondiale per Club, che scatterà poco dopo la fine della stagione.

Tudor guarderà con grande attenzione Fiorentina-Juve, visto che è anche in lizza per la panchina dei viola.

La situazione di Palladino (in rotta con Pradé e alcuni giocatori) è forse peggiore di quella di Motta. A Firenze danno per certo il suo licenziamento se dovesse perdere con la Juve.

Tre italiani in lizza per la panchina della Juventus

Per la panchina bianconera, ragionando sul prossimo anno, i nomi più accreditati al momento sono quelli di tre italiani: Stefano Pioli ora all’Al-Nassr, Marco Baroni della Lazio e Roberto De Zerbi adesso al Marsiglia