Athletic-Roma, il misterioso bigliettino di Ranieri a Valverde a fine partita: che c’è scritto?

Ai quarti di finale di Europa League ci va l’Athletic, la Roma perde 3-1 al San Mames nonostante una prova per lunghi tratti quasi eroica in 10 contro 11 dal 12′ minuto.

Al termine della sfida, una curiosa immagine. Un sempre molto sportivo Claudio Ranieri è andato infatti a complimentarsi con il consueto sorriso con il collega Ernesto Valverde, tecnico dell’Athletic Club. Le telecamere però lo hanno colto mentre tirava fuori dalla tasca della giacca un misterioso bigliettino per consegnarlo a Valverde, che con sorpresa lo ha preso per intascarselo, ringraziando Ranieri.

A fine partita ai microfoni di Sky Sport il tecnico ha spiegato: “Gli ho dato il mio biglietto da visita. Siamo tanto amici, avevo perso il suo numero, gli ho detto di prenderlo perché gli devo parlare. Lui conosce un sacco di giocatori spagnoli che mi possono interessare. Se mi serve anche per parlare di allenatori? No, degli allenatori ne avete detti talmente tanti, non posso mettere dentro anche lui (ride, n.d.r.)”.

Athletic Club-Roma 3-1, la partita

A tradire i giallorossi è stato l’uomo con più esperienza in campo internazionale, Hummels, che ha servito involontariamente Sannadi per poi stenderlo in maniera evidente per impedirgli di involarsi in porta a campo aperto, dato che il tedesco era l’ultimo uomo. Rosso inevitabile e Roma in dieci.

Da qui in poi è un vero assedio. Sannadi arriva a tu per tu con Svilar, ma il suo tentativo di pallonetto va fuori. Poi tocca a Nico Williams che colpisce un palo che ancora trema e non riesce a segnare. Dopo un lungo assalto, l’Athletic la sblocca proprio al terzo minuto di recupero del primo tempo: Inaki Williams crossa dalla sinistra, palla che finisce sul secondo palo dove il fratello Nico Williams calcia e segna sul primo palo, con anche una leggera deviazione di Angelino.