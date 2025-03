Athletic-Roma, le formazioni ufficiali: Pellegrini fuori. Le scelte di Ranieri nella bolgia del San Mames

Si riparte dal 2-1 per la Roma, ottenuto allo Stadio Olimpico una settimana fa: i giallorossi fanno visita all’Athletic Bilbao nel match di ritorno degli ottavi di finale di Europa League e in palio c’è l’accesso ai quarti di finale, dove chi passa troverà la vincente fra i Rangers ed il Fenerbahce degli ex Mourinho ed il suo vice Foti.

Claudio Ranieri sceglie Dybala e Baldanzi a supporto di Dovbyk in attacco, con la coppia Cristante-Paredes in mediana. Nel 3-4-2-1 del tecnico poi troviamo Rensch e Angeliño sulle due fasce ed i tre centrali davanti a Svilar che saranno Mancini, Hummels e N’Dicka. Solo panchina dunque, almeno inizialmente, per Pellegrini, Koné e Saelemaekers.

Dalla parte opposta Ernesto Valverde punta su Inaki e Nico Williams con Gomez a supporto di Sannadi nel suo 4-2-3-1: l’obiettivo è quello di sfruttare la grande spinta che si prevede per la sua squadra da parte dello stadio San Mames – notoriamente caldo e vestito a festa per l’occasione – per provare la grande rimonta: alla squadra basca servirà una vittoria con almeno due gol di scarto per poter accedere al turno successivo. In caso di vittoria per una rete di scarto si andrebbe ai tempi supplementari e poi, eventualmente, ai calci di rigore. Alla Roma per contro, data la vittoria dell’andata, può bastare anche un pareggio oltre ovviamente alla vittoria per essere sicura di scavallare l’ostacolo. Ricordiamo infine che non si tiene conto dei gol in trasferta: valgono tutti allo stesso modo nel computo finale.

Le formazioni ufficiali di Athletic Club-Roma

Athletic Club (4-2-3-1): Agirrezabala; De Marcos, Unai Nunez, Paredes, Berchiche; Ruiz de Galarreta, Jauregulzar; Inaki Williams, Gomez, Nico Williams; Sannadi. A disposizione: Unai Simon, Garosabel, Vesga, Berenguer, Alvaro Djalo, Guruzeta, Inigo Lekue, Peio Canales, Aimar Dunabeitia, Adama Boiro, Olabarrieta. Allenatore: Ernesto Valverde.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, N’Dicka; Rensch, Cristante, Paredes, Angeliño; Dybala, Baldanzi; Dovbyk

A disposizione: De Marzi, Gollini, Pellegrini, Abdulhamid, Shomurodov, Konè, Soulè, Nelsson, Saelemaekers, Pisilli, Sangare, El Shaarary. Allenatore: Claudio Ranieri.