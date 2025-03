ESCLUSIVA SI L’ex Athletic, Lambea: “Roma diversa con Ranieri. San Mames? Come un giocatore in più”

L’ex difensore cresciuto nell’Athletic Bilbao, Jon Ander Lambea Aranguiz, ha rilasciato una intervista a Sportitalia per parlare dei prossimi avversari della Roma in Europa League: stasera alle 18.45 la squadra di Ranieri si gioca l’accesso ai quarti di finale.

Che differenze vede nella Roma affrontata a settembre, rispetto a quella che oggi affronta l’Athletic?

“Nella partita della prima fase la Roma non era nella condizione in cui è oggi, ci arrivava dopo un cambio di allenatore, ma i giallorossi hanno sempre avuto una grande squadra e lo hanno dimostrato anche in quella partita. L’Athletic ci era arrivato con la novità di giocare in Europa ed in un grande stadio come l’Olimpico. Ad oggi anche la squadra di Valverde ha fatto passi avanti in tal senso e ha la possibilità di andare avanti. Certo, la Roma non è la stessa affrontata qualche mese fa, è una squadra più affidabile, con un ottimo allenatore, una squadra molto difficile da affrontare, pericolosa. Nessuno vorrebbe affrontare la Roma in Europa League, ma l’Athletic può sognare ed il San Mames può essere un giocatore in più”.

Riguardo al San Mames, è davvero così importante per la squadra di Valverde?

“Il San Mames è da sempre uno stadio che ha trascinato la squadra. In questo genere di partite ci sono momenti in cui ci possono essere cali fisici o di idee e per questo penso che tutte le squadre vorrebbero giocare sempre il ritorno in casa. Nei momenti finali delle sfide ad eliminazione diretta può essere importante e poche squadre hanno il livello di sostegno che ha l’Athletic dal San Mames”.

Quali possibilità ha l’Athletic di rimontare?

“L’Athletic ha sicuramente molte chance di rimontare. Ho parlato del vantaggio di giocare il ritorno in casa, ma il livello della Roma e lo stato di forma che attraversa attualmente sono importanti. Sappiamo che ha esperienza in questo genere di partite. L’Athletic per contro ha molti giovani, magari con meno esperienza, ma che hanno voglia e capacità di farsi notare a livello europeo.

Nico Williams è un futuro Pallone d’Oro?

“Nico Williams è un grandissimo giocatore, tutti sanno che ha margini di miglioramento molto grandi. La cosa migliore che può fare è lavorare giorno per giorno continuando a crescere senza pensare a questo genere di obiettivi che sono conseguenti anche agli obiettivi di squadra. Intanto è dell’Athletic e tutti lo amano qui, sappiamo che è molto importante e che ci darà soddisfazioni molto grandi”.