Roma, Hummels si scusa per il rosso: “Errore orrendo, sono incazzato con me stesso”

Il difensore della Roma, Matts Hummels, ci mette la faccia e si scusa Instagram per il cartellino rosso rimediato dopo poco più di 10 minuti della sfida di ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro l’Athletic Bilbao. Una sanzione che è costata cara ai giallorossi, che poi sono stati inevitabilmente schiacciati dall’avversario in inferiorità numerica: “Mi dispiace Roma” – scrive Hummels – “voglio scusarmi con i nostri tifosi e compagni di squadra. Oggi ho deluso tutti con un errore semplicemente stupido e orrendo. Queste partite erano le partite che la mia squadra poteva contare su di me, ora mi sono incazzato e costato a tutta la società il sogno di vincere l’Europa League. Non so che altro dire, sono deluso di me come tutti voi”.

Le parole di Claudio Ranieri sul rosso di Hummels

Il tecnico della Roma, Claudio Ranieri, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida persa dai giallorossi per 3-1 contro l’Athletic Club, passata in 10 contro 11 per 80 minuti su 90 per effetto dell’espulsione rimediata da Hummels ad inizio match. Ecco le sue parole a partire proprio dall’episodio incriminato che ha coinvolto il centrale tedesco, dato che in studio si parlava di una decisione forse fin troppo severa: “Se il rosso ad Hummels è stato severo? Per me era da espulsione sì, chiara, netta. Ha perso tempo, doveva andare a sinistra, ma è un grande campione e succede. Ma la squadra si è compattata, unita lo stesso. Peccato aver preso gol a fine primo tempo. Gli ho detto che c’era tutto il secondo tempo, peccato. Gli episodi vanno da una parte o dall’altra, non ho niente da rimproverare nulla ai ragazzi, hanno dato tutto nonostante l’inferiorità”.

Poi su Dovbyk: “Non bisogna andare a dire che questo o l’altro potevano fare di più. Sono contento della prestazione, si fa bene in 26 e si sbaglia in 26. L’obiettivo ora quale diventa? L’obiettivo è di fare sempre il massimo, siamo ancorati alle prime della classe, faremo il meglio per portare la Roma più in alto possibile. Abbiamo fatto bene in uno stadio caldissimo, complimenti anche a loro che hanno fatto una grande partita”.