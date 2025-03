Roma tradita da Hummels (rosso): super Svilar non basta a resistere, l’Athletic vince 3-1 e passa

Ai quarti di finale di Europa League ci va l’Athletic, la Roma perde 3-1 nella bolgia del San Mames nonostante una prova per lunghi tratti quasi eroica in 10 contro 11 dal 12′ minuto.

A tradire i giallorossi è stato l’uomo con più esperienza in campo internazionale, Hummels, che ha servito involontariamente Sannadi per poi stenderlo in maniera evidente per impedirgli di involarsi in porta a campo aperto, dato che il tedesco era l’ultimo uomo. Rosso inevitabile e Roma in dieci.

Da qui in poi è un vero assedio. Sannadi arriva a tu per tu con Svilar, ma il suo tentativo di pallonetto va fuori. Poi tocca a Nico Williams che colpisce un palo che ancora trema e non riesce a segnare. Dopo un lungo assalto, l’Athletic la sblocca proprio al terzo minuto di recupero del primo tempo: Inaki Williams crossa dalla sinistra, palla che finisce sul secondo palo dove il fratello Nico Williams calcia e segna sul primo palo, con anche una leggera deviazione di Angelino.

Secondo tempo di Athletic-Roma 3-1

Nella ripresa l’assalto della squadra di casa prosegue a testa bassa. Dopo un’ora di gioco ecco il gol che spezza le reni ai giallorossi. Calcio d’angolo battuto da Berenguer, svetta Berchiche che con una pregevole torsione manda la sfera ad infilarsi sul secondo palo. All’82’ l’Athletic dilaga. Berchiche porta palla in una percussione inarrestabile, palla a Nico Williams che ne salta due e insacca per il 3-0. Al 91′ gran palla di Soulé per El Shaarawy che viene steso da De Marcos in piena area: rigore del quale si incarica Paredes che fa 3-1. Non c’è più tempo per un ultimo assalto, tentato da Soulé senza troppo successo: i giallorossi fanno quello che possono viste le condizioni che si sono create.

Nota a margine, un come al solito sportivo Claudio Ranieri va a complimentarsi con Ernesto Valverde per il passaggio del turno della sua squadra e le telecamere lo colgono mentre gli consegna un misterioso bigliettino, forse il tecnico poi svelerà il contenuto dello stesso in conferenza stampa.