Viola a caccia della rimonta: le formazioni ufficiali di Fiorentina-Panathinaikos

La Fiorentina si appresta a sfidare il Panathinaikos: alle 21 il calcio d’inizio della sfida valida per il ritorno degli ottavi di finale di Conference League, contro il Panathinaikos. I viola dovranno provare a ribaltare la sconfitta per 3-2 subita nella gara d’andata in terra greca. Ecco di seguito le scelte di Palladino e Rui Vitoria.

Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Panathinaikos

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Dodo, Fagioli, Cataldi, Mandragora, Gosens; Gudmundsson, Kean.

A disposizione: Terracciano, Martinelli, Beltran, Zaniolo, Moreno, Richardson, Adli, Baroncelli, Caprini, Parisi, Folorunsho.

Allenatore: Raffaele Palladino.

PANATHINAIKOS (4-4-2): Dragowski; Vagiannidis, William Arao, Ingason, Mladenovic; Ounahi, Siopis, Maksimovic, Djuricic; Tete, Swiderski.

A disposizione: Lodygin, Lilo, Max, Ioannidis, Gnezda Cerin, Mancini, Jedvaj, Fikaj, Pellistri, Jeremejeff, Bregou, Ntampizas.

Allenatore: Rui Vitoria.