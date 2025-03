Serie A, sfida Scudetto al Gewiss: si gioca Atalanta-Inter! Al Franchi Fiorentina-Juventus

Sarà una 29esima giornata di Serie A particolarmente intensa. In palio, infatti, ci sono dei punti pesantissimi, i quali potrebbero essere determinanti per la corsa Scudetto e quella per un posto Champions. Vediamo nel dettaglio.

Alle ore 18 di domenica si giocherà al Franchi Fiorentina-Juventus. La Viola ha vinto soltanto una delle ultime cinque gare di campionato e nello stesso intervallo di tempo ha perso ben quattro partite. Nonostante questa flessione, la squadra di Palladino è comunque ancora in corsa per l’Europa: attualmente è ottava con 45 punti, cinque lunghezze dal sesto posto e sette lunghezze dal quarto posto occupato proprio dalla Juventus.

La squadra di Motta, reduce da una batosta pesantissima con l’Atalanta, ha probabilmente abbandonato i sogni Scudetto e ora dovrà lottare per proteggere quantomeno il quarto posto. Come anticipato, sono 52 i punti della Vecchia Signora. Per la sfida di domenica parte leggermente favorita la Juventus: il successo esterno dei bianconeri pagherebbe 2,21 volte la posta su Planetwin365; su WilliamHill 2,20 e su Betclic 2,24. Non sarebbe assurdo pensare ad un match a tratti molto equilibrato: segnaliamo l’Under 2,5, su Planetwin365 bancato 1,65; su Betclic e Unibet 1,63. Tra i risultati esatti, prendiamo in considerazione l’1-1 finale: si parla di 6,45 volte la posta su Planetwin365; su WilliamHill 6 e su Unibet 5,40.

Sfida Scudetto al Gewiss Stadium, domenica alle ore 20,45. Si giocherà Atalanta-Inter, gara che potrebbe essere decisiva per la corsa al titolo. In questo momento, la Dea è terza in classifica con 58 punti, tre in meno proprio della Beneamata, la quale è in testa alla classifica. Difficile fare previsioni, ma è interessante notare il fatto che la squadra di Gasperini sia leggermente favorita: la vittoria dell’Atalanta è bancata 2,55 su Planetwin365; stessa quota che troviamo su Betclic, mentre su WilliamHill la quota è do 2,60. Segnaliamo la quota del pareggio dopo i primi 45 minuti di gioco: parliamo di 2,21 volte la posta su Planetwin365; su Betclic e WilliamHill 2,20.

Potrebbe approfittarne il Napoli di Conte. I partenopei sono secondi in classifica con 60 punti e giocheranno il prossimo turno in trasferta con il Venezia. Una sfida sicuramente alla portata di una squadra che ha vinto 18 delle 28 gare disputate finora: su Planetwin365, è interessante la quota della giocata “Parziale-finale 2/2”, a 2,23; su Betclic 2,17 e su Unibet 2,20. Tra i risultati esatti, segnaliamo il 3-0 in favore del Napoli: la quota è di 10,39 su Planetwin365; su Bet365 10,00 come Better.