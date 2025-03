Zanardi, le novità sulle sue condizioni: la speranza dei tifosi

Ci sono persone che non si fermano mai, nemmeno quando la vita sembra accanirsi contro di loro: Alex Zanardi è uno di questi.

La sua storia è quella di un uomo che ha rifiutato la parola “fine”, reinventandosi più volte, sempre con un obiettivo chiaro: andare avanti. In pista è stato un pilota di talento e carisma, due volte campione nella Champ Car (1997 e 1998) e protagonista in Formula 1. Ma il suo destino sembrava scritto per qualcosa di più grande. Il primo colpo lo subì nel 2001 al Lausitzring, in Germania. Un incidente terribile: la sua vettura venne centrata in pieno a oltre 300 km/h. I medici gli salvarono la vita, ma dovettero amputargli entrambe le gambe.

Qualcun altro si sarebbe arreso. Zanardi, invece, si rialzò. Letteralmente. Tornò in pista con un’auto adattata, ma soprattutto scoprì una nuova passione: la handbike. Ai Giochi Paralimpici di Londra 2012 e Rio 2016, vinse quattro ori e due argenti, dimostrando ancora una volta che il limite è solo un concetto mentale. Nel 2020, però, la sorte lo mise di nuovo alla prova. Durante una staffetta in Toscana, un camion lo travolse. Un impatto devastante, operazioni su operazioni, mesi in ospedale. Come se non bastasse, nel 2022 un incendio nella sua casa distrusse i macchinari che lo aiutavano nella riabilitazione, quel lungo percorso che la famiglia ha giustamente stretto nel riserbo più totale. Come sta oggi il campione paralimpico?

Condizioni Zanardi, una silenziosa riabilitazione

La domanda che molti si fanno è sempre la stessa: come sta Alex Zanardi? La risposta, però, è difficile da dare. Non perché non ci siano aggiornamenti, ma perché la famiglia, da sempre riservata, ha scelto di proteggere il più possibile il suo percorso. Dopo l’incidente in handbike del 2020, la vita di Zanardi è stata una lotta continua con un anno e mezzo di ricoveri, decine di interventi chirurgici, trasferimenti da un ospedale all’altro – da Siena a Milano, passando per Padova e Vicenza – con la speranza di una ripresa che, seppur lenta, non si è mai fermata.

Uno degli ultimi aggiornamenti medici arrivò da Padova, dove il professor Franco Chioffi, che lo ha operato più volte, aveva rivelato un dettaglio significativo: “Adesso Zanardi è fuori dal letto, l’hanno messo in poltrona.” Sembra poco, ma è tanto. Perché da quella posizione poté iniziare una riabilitazione più completa, un nuovo capitolo in questa lunga battaglia. In tutto questo, il silenzio di Zanardi è assordante. Ma chi lo conosce sa che sta ancora lottando accompagnato da sessioni di musicoterapia che stanno dando i loro frutti.