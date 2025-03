Andrea Montemurro è il primo presidente della Confederazione Calcistica Italiana. E’ stato eletto in occasione dell’assemblea costitutiva di Roma. All’evento sono intervenuti Iacopo Volpi, Gaetano D’Agostino, Stefano Sorrentino e Simona Rolandi. Prossimi obiettivi: Nations League di Calcio a 8 a Roma a giugno e Mondiali di Calcio a 7 in Brasile ad agosto.

“Sono felice di iniziare questa nuova avventura alla guida della Confederazione Calcistica Italiana. Per me rappresenta una sfida personale ma anche un’occasione per rendere concreta la mia visione del calcio del futuro”. E’ la prima dichiarazione di Andrea Montemurro, neo presidente eletto in occasione dell’assemblea costitutiva dell’organismo che riunisce il calcio in tutte le sue forme. Al suo fianco ci sarà il vicepresidente Fabrizio Loffreda.

“Da oggi – ha spiegato Montemurro nel discorso dopo la sua elezione – tutte le derivazioni del calcio devono e possono trovare il loro spazio in una unica grande famiglia: dal calcio a 8 fino al padbal, dal beach soccer fino calcio a tre, dal walking soccer alla tecnica individuale, dal freestyle al calcio a 7. Senza limiti di genere o tantomeno di età dai pulcini fino agli over”. L’obiettivo della Confederazione Calcistica Italiana sarà “scrivere una nuova storia, in un mondo che spesso rimane immobile, generare qualcosa di innovativo sotto il profilo sportivo ma soprattutto sociale e umano. Dare spazio e voce a chi fino ad ora ha vissuto confinato ai margini spesso soppiantato e oscurato da un calcio miliardario che a noi non appartiene”.

Nel giorno dell’assemblea costitutiva tenutasi all’Holiday Inn di Parco dei Medici a Roma c’è stato anche un momento celebrativo presentato dal giornalista Rai Iacopo Volpi. Sono stati premiati con la “Benemerenza Sportiva 2025”: Simona Rolandi (giornalista e conduttrice del programma Rai “La Domenica sportiva”), Mauro Micheli (allenatore della Nazionale di Calcio a 7, tecnico della Kings League), Stefano Sorrentino (ex calciatore di Torino, Palermo e Chievo), Daniele D’Orto (Panchina d’oro Calcio a 5), Andrea Rubei(ex calciatore e leggenda del Futsal italiano), Alfonso Morrone (presidente Associazione italiana direttori sportivi) e l’avvocato sportivo Cesare Di Cintio.

La Confederazione Calcistica Italiana nei prossimi mesi andrà subito sotto i riflettori internazionali grazie alla Nations League di Calcio a 8 che si terrà a Roma dal 20 al 22 giugno e soprattutto ai Mondiali di Calcio a 7 che si terranno in Brasile dal 21 al 25 agosto.