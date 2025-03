ESCLUSIVA SI Doumbia convocato dall’Italia U21. L’agente: “Grazie Venezia, ha puntato su di lui dalla Serie C”

Issa Doumbia è arrivato in estate al Venezia, a fari spenti. Un’intuizione del General Manager e direttore sportivo Filippo Antonelli, quella di puntare sul quasi ventunenne centrocampista in forza all’Albinoleffe in Serie C. Il suo inserimento nella squadra di Eusebio Di Francesco è stato graduale, ma le 15 presenze raccolte già fino a qui, delle quali 7 da titolare, raccontano di un giocatore che con la giusta personalità ha saputo dire la sua fino a qui, senza paura nonostante il doppio salto di categoria che ha vissuto.

A gennaio le richieste di prestito da parte di altri club sono state rispedite tutte al mittente ed il classe 2003 è rimasto in Laguna per giocarsi le proprie carte. E’ di ieri poi la notizia della sua prima chiamata nell’Under 21 della Nazionale Italiana, un traguardo che certifica le buone impressioni che ha lasciato in questi mesi.

Doumbia in Nazionale Under 21, le parole dell’agente

L’agente del giocatore, Cheikh Sadibou Fall, è intervenuto in esclusiva a Sportitalia per commentare questa prestigiosa chiamata azzurra: “Siamo tutti non felici, ma di più” – le sue parole – “lui, la sua famiglia, io personalmente e penso tutto il Venezia siamo contenti. Speriamo che sia il punto di partenza e la prima di tante convocazioni sia per l’Under 21 che per la Nazionale maggiore, dove punta ad arrivare”.

Per la prima partita in azzurro poi non dovrà fare molta strada dato che si giocherà proprio allo Stadio Penzo di Venezia, venerdì 23 marzo contro i Paesi Bassi: “Un ringraziamento va al Venezia, a tutto lo staff, per il lavoro che hanno fatto con lui in questi mesi” – conclude il procuratore – “ma prima ancora per il fatto di aver creduto in lui, al punto di prenderlo dalla Serie C, farlo esordire in Serie A e poi dargli fiducia per 15 partite. Come dicevo non sono felice, ma di più ancora”.