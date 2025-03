Sinner, ultim’ora devastante: Roma trema

Se ne parla da giorni e finalmente il conto alla rovescia è avanzato: mancano meno di due mesi al ritorno in campo di Jannik Sinner, e l’attesa è ormai palpabile tra tifosi, addetti ai lavori e tutto il movimento tennistico italiano.

L’altoatesino, che sta scontando un periodo di squalifica concordato con la WADA per una violazione involontaria delle norme antidoping, sarà nuovamente eleggibile tra poche settimane, con il rientro previsto in occasione degli Internazionali di Roma. Per Sinner, che manca dal Foro Italico da ormai due stagioni, questa sarà l’occasione perfetta per rilanciarsi davanti al pubblico italiano, perché in questi giorni l’azzurro non ha certo perso tempo, mantenendosi in forma e lavorando intensamente per tornare competitivo fin dai primi scambi.

Sarà un rientro significativo, soprattutto sul piano emotivo: dopo quasi tre mesi di stop forzato, Sinner dovrà dimostrare di saper reggere la pressione, sempre altissima quando si tratta di un atleta destinato a recitare un ruolo da protagonista nel circuito ATP. Gli Internazionali d’Italia, con la loro cornice del Foro Italico, lo vedranno rientrare da numero uno, con Alcaraz e Zverev che si attestano ancora a distanza di sicurezza. L’altoatesino infatti è ancora al comando della classifica ATP e Zverev dovrà preoccuparsi principalmente del suo inseguitore (Alcaraz), il quale dopo Indian Wells potrebbe portarsi a meno di 500 lunghezze dal tedesco.

Rientro Sinner, Lorenzi: “Non è mai facile”

Gli Internazionali di Roma puntano a grandi obiettivi, con il sogno di diventare il quinto slam sempre vivo e con il conforto di vedere aumentare le affluenze di anno in anno. Sono attese ben 400.000 visite quest’anno al Foro Italico e probabilmente lo si deve anche al grande rientro di Jannik Sinner, oltre alla partecipazione di tanti altri nomi di spicco del circuito. Il direttore della manifestazione, Paolo Lorenzi, ha assicurato che l’azzurro troverà un ambiente speciale ad attenderlo, con tutti i tifosi italiani che si aspettano, forse prematuramente, un altro titolo in bacheca.

Dopo tre mesi di stop il rientro potrebbe essere difficoltoso per Sinner, anche se lui è uno abituato a reggere altissime pressioni. Intervenuto sulle pagine del Corriere Dello Sport, il direttore del torneo non attende altro che l’arrivo di Jannik: “Il Foro Italico ti accompagna con un tifo da brividi, lo ricordo bene da giocatore. A Jannik dovremo dare un po’ di tempo, anche se tutti sperano di vederlo subito in campo a lottare per il titolo. Tre mesi senza giocare non sono facili, anche se in questo caso c’è il vantaggio di non essere infortunato — ha aggiunto Lorenzi — Dovremo essere pazienti, ritrovare subito il proprio miglior tennis non è mai facile”.