Atalanta-Inter 0-2, ottavo ko di fila per Gasperini contro Inzaghi

Cade ancora l’Atalanta a cospetto dell’Inter. Al Gewiss Stadium finisce 0-2 per la banda Inzaghi contro quella di Gasperini. A decidere il match le reti nel secondo tempo di Carlos Augusto e Lautaro Martinez. Nona vittoria esterna del campionato per l’Inter. 19^ totale. Nerazzurri a +3 sul Napoli e +6 sull’Atalanta.

Atalanta-Inter, le ufficiali

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic; Retegui, Lookman. All.: Gasperini

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro, Thuram. All.: Inzaghi.

La prima frazione finisce 0-0

7 minuti e Thuram stampa un palo clamoroso. Velo del francese per Lautaro, che lancia il compagno. Arrivato in area, a tu per tu con Carnesecchi calcia a botta sicura e centra il legno alla sinistra del portiere atalantino. Altra chance per Thuram al 12′. Il francese si presenta ancora in area, va sul destro e conclude venendo murato da Hien. Occasione per Ederson al 21′. Conclusione da fuori area del centrocampista e pallone che finisce sul fondo non di molto. Dea in crescita in questi minuti. Ci prova Bastoni al 40′. Conclusione di prima intenzione dal limite dell’area su passaggio di Barella e palla sul fondo, anche per il disturbo di Ederson. Occasione per Lookman al 44′. Il nigeriano si libera alla grande di Pavard, converge e dal limite calcia col destro ma pecca in fatto di precisione. Finisce 0-0 il primo tempo.

Carlos e Lautaro, vince 0-2 l’Inter

Inter che passa al 55′ con Carlos Augusto. Calcio d’angolo battuto da Calhanoglu, irrompe in area Carlos Augusto e di testa trafigge Carnesecchi. Ancora Inter 2 minuti dopo. Altro corner di Calhanoglu, Carnesecchi sfiora la palla e per poco Thuram di testa non la deposita in rete. Al 71′ ci prova Barella. Conclusione al volo su spizzata di Thuram, con palla murata da De Roon. Poco dopo segna Lautaro in spaccata, ma l’arbitro annulla per un precedente fallo su Djimsiti. Espulso Ederson al 82′. Proseguono le proteste plateali dell’ex Salernitana, che rimedia un’altra ammonizione e lascia i suoi in 10. Occasione per Bisseck al 86′. Veloce ripartenza interista, con Carlos Augusto che serve il difensore solo in area: impatto decisamente rivedibile con la palla, non indirizzata verso la porta. Raddoppio di Lautaro al 89′. Imbucata in area di Barella per Lautaro che, con un diagonale vincente, fa secco Carnesecchi e realizza lo 0-2. Altro rosso. Espulso Bastoni. Intervento ai danni di Maldini, con secondo giallo per il difensore interista. Ristabilita la parità numerica. Finisce 0-2. Inter prima a +3 sul Napoli.