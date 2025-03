Cinque schiaffi alla Lazio: clamoroso 5-0 del Bologna, sapore di altra Champions

Colpaccio del Bologna che stende la Lazio 5-0 allo stadio Dall’Ara nel match giocato alle 15 nella 29esima giornata di Serie A. In attesa di capire che risultato otterrà la Juventus nel big match contro la Fiorentina alle 18, i felsinei sono attualmente quarti in classifica, una posizione che, se confermata a fine anno, porterebbe il Bologna nuovamente in Champions League l’anno prossimo.

Nel primo tempo la squadra di Vincenzo Italiano si fa preferire ai rivali e passa al 17′ palla di Miranda per Odgaard che in spaccata porta in vantaggio i rossoblu. La gara è aperta e piacevole, ma è il Bologna ad avere le occasioni migliori. Su tutte spicca quella che si crea Orsolini con un bel tiro a giro che costringe Provedel ad un grande intervento.

L’avvio di secondo tempo è scioccante per la squadra di Baroni. Ndoye dopo pochi minuti premia il taglio si Orsolini, scavetto del numero 7 che raddoppia. Ferguson un minuto dopo mette al centro un pallone sul quale Ndoye fa 3-0. Zaccagni dopo un’ora ha l’occasione migliore per la Lazio, ma colpisce il palo.

Il Bologna non ha ancora finito. Pobega recupera un pallone sul quale Gila fa una dormita, palla dentro per Castro che con ferocia va a prendersi la rete che gli permette di festeggiare al meglio la prima convocazione in Nazionale argentina. Arriva anche la quinta rete: bella manovra che porta al cross di Miranda dopo l’apertura di Dominiuez, Fabbian di testa aumenta il divario con i biancocelesti.