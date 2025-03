Inter, Lautaro: “Triplete? Vogliamo vincere sempre”

Lautaro Martinez, attaccante e capitano dell’Inter ha commentato così la vittoria della sua squadra per 0-2 contro l’Atalanta nel post gara a DAZN: “Abbiamo preparato al meglio la gara e recuperato energie, sapevamo che l’Atalanta ti fa spendere tanto. Abbiamo fatto un ottimo lavoro di squadra: vittoria meritata, nei 90 minuti siamo stati superiori all’Atalanta. Potevamo fare più gol, ma ci teniamo i 3 punti“.

Credete al Triplete: “Siamo una squadra forte, a volte i risultati vengono e a volte no. La squadra è su tutti i fronti: sarà difficile, ma lotteremo per tutto. Vogliamo vincere ogni partita, è la nostra mentalità da anni e vogliamo continuare su questa strada“.

Inter, le parole di Carlos Augusto

Così il difensore nerazzurro, autore del vantaggio dell’Inter.

La vittoria più importante: “Gran lavoro di squadra, sapevamo che era difficile. Siamo entrati cattivi e concentrati, la vittoria è per i tifosi“.

Gol su assist di Calha: “Lo devo ringraziare, lavoriamo tanto sui piazzati in settimana. La vittoria va ai compagni, hanno lottato fino all’ultimo minuto“.

Sommer in conferenza stampa

Yann Sommer, portiere dell’Inter, è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la vittoria contro l’Atalanta: “È un passo importante, non di più. È un segnale anche per noi, anche se mancano nove partite. Contro una squadra come l’Atalanta abbiamo fatto una grande partita, compatti e senza lasciare tante occasioni. Abbiamo vinto tanti duelli, è importante il passo di oggi“.

Come giudichi la situazione con Martinez: “Lui ha fatto molto bene quando ha giocato, è importante avere tre portieri sullo stesso livello. C’è sempre la possibilità che capiti qualcosa a uno di noi, per lui non era semplice farsi trovare pronto, ma ha fatto molto bene“.

La parata su Pasalic: “È stata importante, ho dovuto fare un passo indietro, ma sono contento perché il timing è stato buono. Ci sono dei momenti importanti nelle partite, lì eravamo sullo 0-0 ed è stato un bene non prendere gol“.

Quanto è stato importante giocare dopo il pareggio del Napoli: “Non so se abbia contato questa cosa. Chiaro che guardiamo un po’ anche le altre partite, ma la stagione è lunga e mancano tantissimi punti. Per il momento siamo contenti, ma dobbiamo fare sempre partite di questo tipo contro tutti gli avversari. La Serie A è tosta, ma siamo contenti“.