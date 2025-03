Juventus-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Motta deve rispondere al ‘suo’ Bologna

Dopo il clamoroso 5-0 con il quale il Bologna ha steso in casa la Lazio, la lotta per il quarto posto si fa sempre più combattuta ed incerta. Al momento sono proprio i rossoblu ad occupare l’ultimo posto utile per centrare la qualificazione alla prossima edizione della Champions League ed il match delle 18 fra Juventus e Fiorentina si carica ancora di più di significato.

Se già di per sé si tratta di una sfida dall’alto tasso di rivalità fra le due compagini, la tensione sportiva sale ancor di più considerando quanto entrambi i tecnici seduti sulle due panchine siano messi in discussione in questa fase della stagione. Thiago Motta è da tempo dato come in bilico e per uno scherzo del destino deve rispondere proprio alla squadra con la quale nella passata stagione ha centrato un traguardo straordinario per poter sperare ancora nella conferma sulla panchina bianconera.

Dall’altra parte Palladino non se la passa troppo meglio. E’ arrivata la rimonta sul Panathinaikos a ridare serenità all’ambiente, ma in campionato i viola devono rispondere presente: l’attuale nono posto in classifica non può soddisfare la calda tifoseria toscana. Niente sfida da ex per Dusan Vlahovic che si accomoda in panchina per lasciare spazio a Kolo Muani: è lui il riferimento offensivo, con Nico Gonzalez in appoggio nel 3-5-2 scelto dal tecnico bianconero. In mediana il trio Koopmeiners, Locatelli e Thuram, con Weah e McKennie sulle due fasce. Dalla parte opposta ecco la coppia Gudmundsson-Kean, con Dodo e Gosens che avranno il compito di fargli arrivare i giusti rifornimenti dalle corsie.

Le formazioni ufficiali di Juventus-Fiorentina

Juventus (3-5-2): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Veiga; Weah, Koopmeiners, Locatelli, Thuram, McKennie; Kolo Muani, Nico Gonzalez. Allenatore: Thiago Motta.

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Pablo Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Kean. Allenatore: Raffaele Palladino.