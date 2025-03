Che Cesc.. Non basta il nome per allenare una big

Se l’Inter e il Milan hanno pensato, anche solo per un attimo, a Fabregas per il loro futuro allora fate passare la voglia ad Ausilio e Furlani perché sarebbe il secondo buco nell’acqua stile Thiago Motta. Lo avevamo detto tre settimane fa, lo ribadiamo oggi. Più che mai. Fabregas non è pronto per i grandi palcoscenici. Forse lo sarà tra 2, 3, 5 anni. Prima, però, deve capire che il Fabregas calciatore appartiene ad un’altra vita. Oggi sei solo l’allenatore del Como e per ambire a grandi piazze devi ancora fare tanta esperienza. Strano che uno come lui sia più quotato in Italia che in Inghilterra. Se è cosi bravo dovrebbe essere attenzionato maggiormente dalla Premier dove lo conoscono meglio per il suo passato.

Cesc ha dei limiti oggettivi. Il primo è che non sa stare in panchina. Si agita e rincorre il quarto uomo manco fossimo in serie D. A San Siro ci vuole anche un certo stile. Quello che non ha neanche Conceicao, a dirla tutta. Fabregas non è neanche furbo, nel post partita. Sul fuorigioco ha ragione come linea di principio. Va cambiata la regola ma se oggi quella regola è scritta così, non può cambiarla lui a fine partita. Ripeto: nello specifico ha ragione e questa battaglia va combattuta tutti insieme. Un gol non si può annullare per una spalla in fuorigioco che non ti porta alcun vantaggio a 30 metri dalla porta. Non hai segnato per merito di quel millimetro. Tornando a Fabregas una cosa che, contro il Milan, ha dato ai nervi è stata l’esasperazione di cercare lo schema sulle palle inattive e sui calci piazzati. Estremizzare un concetto non valorizza un allenatore ma lo rende limitato. D’accordo provare mille volte le cose ma non puoi contro il Milan ogni punizione o calcio d’angolo provare uno schema che non ti riesce. Sei il Como e seppur hai i miliardi per fare la guerra a Putin devi sempre salvarti. Fabregas ha una bella squadra, i singoli sono forti eppure la classifica piange. Questo è un altro grande demerito dell’allenatore. Sicuramente ha delle qualità che nessuno gli toglie.





Il Como gioca bene, concretizza poco, bene la fase di possesso a due tocchi ma per il resto troppe lacune e troppi black out. In sintesi: Fabregas è bravo ma non è un genio. In Italia ci sono almeno 20 allenatori più bravi di lui. Le big non facciano l’errore commesso da Giuntoli. Non guardate il nome ma guardate gioco ed esperienza. Allenare Bologna e Como è un campionato ma allenare Inter, Juve e Milan è un altro sport.