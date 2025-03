Esclusiva SI, un club di Premier interessato ad un portiere di Serie A

Il mercato estivo non è vicino ma le formazioni italiane come straniere iniziano a muoversi per programmare la prossima stagione. Ecco che in casa Bournemouth si sta valutando il futuro di Kepa. Il portiere arrivato in prestito dal Chelsea potrebbe lasciare al termine della stagione ed ecco che Tiago Pinto, ex General Manager dell’Area dell’area sportiva della Roma, starebbe valutando un profilo in Serie A per la porta del Club. L’ex Roma ha già portato in Premier League altri ex Serie A come Huijsen, acquistato dalla Juventus, ed ecco che, secondo quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, ora potrebbe pescare nuovamente dal nostro campionato per rinforzare la propria squadra.

Esclusiva SI, il Bournemouth su Okoye

Secondo quanto riportato in esclusiva dal nostro Gianluigi Longari, durante la trasmissione Sportitalia Mercato e sul suo profilo X, Tiago Pinto starebbe valutando la figura di Maduka Okoye, portiere dell’Udinese, come prossimo n.1 del Bournemouth. Il club inglese, ha attualmente Kepa come portiere ma l’estremo difensore al termine della stagione tornerà al Chelsea, suo club proprietario, ed ecco che Okoye sarebbe il profilo perfetto per sostituirlo. Al momento non esiste una trattativa, ma solo un interessamento per il portiere.

Okoye, Dida il suo idolo

Maduka Okoye, portiere dell’Udinese, ha rilasciato nel mese di Settembre un’intervista a The Italian Football Podcast. Cosi sul suo Idolo?: “Dida, e nessun altro. Non l’ho mai incontrato, ma mi sono messo in contatto con lui tramite altre persone. Sono cresciuto guardando le sue parate, pensando di essere io Dida, mi ha dato molta motivazione. Ho sempre tifato il Milan di Dida, per me il numero uno al mondo tra i portieri”.

Così invece sul portiere n.1 al mondo ora: “Miglior portiere al mondo oggi? “Difficile da dire, studio Ter Stegen quando si tratta di costruzione, quando si tratta di prestazione Ederson, di salvataggi Courtois”.

