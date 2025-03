Inter, un pilastro rientra dalla nazionale: ecco chi

La pausa Nazionali è spesso una trappola per le squadre di Serie A e non solo, in quest’ottica in casa Inter i tanti giocatori in giro per l’Europa e per il Mondo possono essere un problema con i nerazzurri impegnati su tre fronti nella lotta Scudetto, alla Coppa Italia e in Champions League. Convocazioni che in casa Inter hanno risparmiato due giocatori importanti come Dumfries, uscito anzitempo contro l’Atalanta e Zalewski, infortunato. Non solo loro due però perché un altro giocatore chiave per Simone Inzaghi tornerà presto in Italia non partecipando ai match di Nations League.

Inter, Thuram rientra dalla Nazionale

Come riportato da Fabrice Hawkins sul suo profilo X, Marcus Thuram non resterà aggregato alla Nazionale Francese per il doppio impegno in Nations League contro la Croazia. Una buona notizia in casa Inter con l’attaccante che potrà recuperare con calma ad Appiano Gentile dal problema alla caviglia. Così Fabrice Hawkins sul suo profilo X: “Era già nell’aria ora è anche ufficiale: Marcus Thuram è fuori dai convocati della Nazionale Francese. A causa di un dolore alla caviglia sinistra, l’attaccante dell’Inter non potrà prendere parte alla doppia sfida contro la Croazia in Nations League“. Inter che quindi dopo Dumfries e Zalewski potrà recuperare con calma un altro elemento fondamentale della rosa di Simone Inzaghi.

Dumfries resta a Milano, il comunicato dell’Olanda

Così la nazionale Olandese sulla scelta di escludere tra i convocati Denzel Dumfries: “Denzel Dumfries, infortunatosi nella partita di campionato tra Atalanta e Inter, dopo gli esami medici è risultato non idoneo per la serie di due partite contro la Spagna di questa settimana e non si presenterà allo Zeist“. Così aveva parlato Simone Inzaghi dopo la gara contro la Dea: “Ha avuto un indolenzimento, sarà valutato. Lui era tranquillo, mi ha detto di aspettare per il cambio ma non si è accorto che lo avevo già cambiato”.