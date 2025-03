Atalanta, da domani un altro perno in nazionale Italiana: ecco chi

Da domani, il calciatore Raoul Bellanova si aggregherà al gruppo degli Azzurri in ritiro presso il Centro Sportivo “F.C. Internazionale” di Appiano Gentile in vista della sfida con la Germania per i Quarti di Finale di UEFA Nations League. Con il difensore dell’Atalanta, diventano 26 i convocati del CT Luciano Spalletti per il doppio impegno dei prossimi giorni. Questa la novità che riguarda la Nazionale di Luciano Spalletti e di riflesso il gruppo di Gasperini che perde un altro elemento durante la pausa nazionali.

Atalanta, ecco tutti i convocati

Sono 12 i giocatori nerazzuri della prima squadra convocati nelle rispettive Nazionali in questa finestra di marzo dedicata agli impegni internazionali.

UEFA Nations League

Raoul Bellanova, Daniel Maldini, Mateo Retegui e Matteo Ruggeri con l’Italia per la doppia sfida contro la Germania (Milano, giovedì 20 marzo e Dortmund, domenica 23 marzo).

Charles De Ketelaere con il Belgio per il doppio confronto con l’Ucraina (Murcia, giovedì 20 marzo e Genk, domenica 23 marzo).

Mario Pašalić con la Croazia per le due gare contro la Francia (Split, giovedì 20 marzo e Parigi, domenica 23 marzo).

Lazar Samardžić con la Serbia per i due scrontri diretti con l’Austria (Vienna, giovedì 20 marzo e Belgrado, domenica 23 marzo).

Qualificazioni agli Europei

Berat Djimsiti con l’Albania per il doppio confronto con l’Inghilterra (Londra, venerdì 21 marzo) e Andorra (Tirana, lunedì 24 marzo).

Sead Kolašinac con la Bosnia-Erzegovina per le due partite contro la Romania (Bucarest, venerdì 21 marzo) e Cipro (Zenica, lunedì 24 marzo).

Qualificazioni al Mondiale

Ademola Lookman con la Nigeria per le gare contro il Ruanda (Kingali, venerdì 21 Marzo) e lo Zimbawe (Uyo, martedì 25 marzo).

Partite amichevoli

Isak Hien con la Svezia per le gare amichevoli contro il Lussemburgo (Lussemburgo, sabato 22 marzo) e la Irlanda del Nord (Sona, martedì 25 marzo).

Selezioni giovanili azzurre

Marco Palestra con l’Italia U21 per le partite amichevoli contro l’Olanda (Venezia, venerdì 21 marzo) e la Danimarca (Cittadella, martedì 24 marzo).