Basket, Eurolega: Olimpia Milano ospite di un Paris in flessione, Virtus contro il Maccabi Tel Aviv

Siamo giunti alla 30esima giornata della fase a girone di Eurolega. Questa sera scenderà in campo l’Olimpia Milano, mentre giovedì sarà la volta della Virtus Bologna. Scopriamo i dettagli.

La squadra guidata da Ettore Messina, anche grazie a tre vittorie nelle ultime quattro gare disputate, ha ancora ampie possibilità di chiudere tra le prime dieci posizioni in classifica. Nell’ultimo impegno, le Scarpette Rosse sono riuscite ad avere la meglio sullo Stella Rossa con il risultato di 82-80. La vittoria in Serbia ha permesso di raggiungere la momentanea nona posizione e un record di 16-13, lo stesso proprio dello Stella Rossa, del Barcellona e del Paris.

I transalpini saranno i prossimi avversari dell’Olimpia Milano: la sfida, come detto, si giocherà questa sera, presso la Porte de La Chapelle Arena di Parigi. I francesi sono reduci da tre sconfitte consecutive e hanno perso cinque delle ultime sei partite ufficiali tra tutte le competizioni. All’Unipol Forum, Milano riuscì ad imporsi con un 79-74. Un’altra vittoria dell’Olimpia, questa volta, pagherebbe su Planetwin365 2,25 volte la posta; su Betclic 2,06 e su Unibet 2,17. Segnaliamo anche la quota della giocata “Handicap 2 (-2,5)”, su Planetwin365 proposta a 1,95; su Betclic si parla di 1,79 volte la posta e su Unibet 1,90. Molto interessante anche la giocata “Over 170,5”: si parla di 1,90 volte la posta su Planetwin365; su Unibet 1,89 e su Betclic 1,82.

Situazione ben differente per la Virtus Bologna. La squadra di Ivanovic, infatti, viene da sette sconfitte di fila e ricoprono attualmente la 17esima, nonché penultima posizione in classifica. Le V-Nere saranno ospiti del Maccabi Tel Aviv nel prossimo impegno, previsto per giovedì alle ore 20,15. Gli israeliani sono 16esimi, anche se stanno attraversando un momento positivo e le tre vittorie di fila lo dimostrano: nell’ultimo turno, hanno superato il Monaco in casa. Cosa aspettarsi da questa gara? Su Planetwin365, la vittoria del Maccabi Tel Aviv questa volta pagherebbe su Planetwin365 1,58 volte la posta; su WilliamHill 1,61 e su Unibet 1,52. Segnaliamo anche la quota della giocata “Over 171,5”: su Planetwin365 la giocata pagherebbe 1,90 volte; su Unibet 1,89 e su WilliamHill 1,87.