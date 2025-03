Betsson Sport celebra il suo primo anno insieme a Francesco Totti: tra passione, partnership e sport

Betsson Sport celebra il suo primo compleanno nel Bel Paese.

A un anno dal suo debutto in Italia, Betsson Sport celebra il suo primo anniversario nel Bel Paese, segnando un percorso di successi, collaborazioni prestigiose e iniziative di grande risonanza. Fin dall’evento di lancio ufficiale lo scorso marzo, che ha visto la presentazione di Francesco Totti come ambassador, il brand ha catturato l’attenzione del pubblico e dei media, che ne hanno parlato in oltre 650 articoli, affermandosi rapidamente come un nuovo protagonista nel mondo dell’infotainment sportivo in Italia.

Nel corso di questi dodici mesi, Betsson Sport ha sviluppato una serie di iniziative che hanno rafforzato il legame con gli sportivi e i tifosi italiani e con le realtà affiliate al Betsson Sport Club. Tra i momenti più rilevanti, “Guardala con Totti” ha regalato a un fortunato tifoso azzurro l’opportunità unica di assistere alla partita Italia-Albania accanto al leggendario capitano giallorosso. Durante l’evento, Totti ha condiviso le sue opinioni su Euro 2024 e sui giocatori più forti della kermesse, rendendo l’esperienza ancora più coinvolgente. L’iniziativa ha ottenuto un’ampia copertura mediatica, con oltre 150 articoli pubblicati su testate e portali sportivi di rilievo.

L’impegno di Betsson Sport nel sostenere il mondo dello sport ha toccato l’apice nel momento dell’annuncio della partnership con l’Inter con la presentazione della maglia ufficiale. Questo traguardo è stato amplificato dal ruolo di Match Sponsor in due partite di rilievo: il Derby della Madonnina, che ha generato grande interesse mediatico, con numerosi articoli su stampa cartacea e digitale, e di Inter – Roma, che si terrà nel weekend del 27 aprile.

A conferma della volontà di creare contenuti esclusivi e di alto impatto, Betsson Sport ha realizzato diverse interviste e Q&A dove i giocatori protagonisti di tanti Club diversi hanno raccontato il loro rapporto con lo sport e la loro storia, ottenendo un’ampia copertura su web, stampa e social media.

L’attenzione verso la comunità sportiva è stata ulteriormente sottolineata con il Betsson Sport Day, un evento dedicato ai club affiliati, che ha visto la partecipazione di giornalisti e appassionati interessati a conoscere le prospettive future del brand e di Francesco Totti, che ha trascorso un’intera giornata in compagnia di tutti gli atleti presenti, cimentandosi in numerose discipline. L’evento ha riscosso un forte interesse da parte dei media, con oltre 410 pubblicazioni su quotidiani sportivi e siti specializzati.

Tra le iniziative di maggiore successo, spicca anche l`inaugurazione della “Pensilina brandizzata Betsson Sport”, una fermata del servizio pubblico di Milano, in zona Moscova, dotata di un distributore di maglie esclusive Betsson Sport e dell’Inter. L’evento, impreziosito dalla presenza di Javier Zanetti e amplificato dalla partecipazione di influencer sui social media, ha riscosso un notevole successo, attirando un vasto pubblico e consolidando l’immagine innovativa e dinamica del brand.

“Essere stato parte di Betsson Sport dall’inizio è una cosa davvero speciale per me”, ha commentato Francesco Totti. “Ci siamo divertiti tanto insieme, trasmettendo la passione per lo sport in modo autentico e coinvolgente. Sono sicuro che continueremo a regalare tante emozioni anche in futuro.”

Stefano Tino, Managing Director in Betsson Group Italia ha aggiunto: “Questo primo anno di Betsson Sport in Italia è stato ricco di successi e grandi traguardi. Abbiamo costruito un forte legame con i Club e tutti gli appassionati di sport, avviato collaborazioni prestigiose e realizzato progetti innovativi. E questo è solo l’inizio: abbiamo grandi progetti per il futuro e continueremo a investire per crescere e rafforzare il nostro supporto nel mondo dello sport.”

Il primo anno di Betsson Sport in Italia ha rappresentato solo l’inizio di un percorso ambizioso, fatto di passione, innovazione e vicinanza ai tifosi. Con una solida rete di collaborazioni e una crescente presenza nel mondo dello sport, il brand guarda al futuro con l’obiettivo di continuare a crescere e offrire nuove esperienze coinvolgenti agli appassionati italiani.