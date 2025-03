Clamorosa svolta Sinner-Alcaraz, la notizia è ufficiale

​La sospensione di tre mesi inflitta a Jannik Sinner a seguito dell’accordo con la WADA ha costretto il campione a uno stop forzato dal 9 febbraio al 4 maggio 2025, periodo durante il quale non potrà competere in tornei ufficiali.

Questo intervallo di inattività potrebbe mettere a rischio la sua posizione al vertice della classifica mondiale. Il rientro di Sinner è previsto per gli Internazionali d’Italia, in programma dal 7 maggio 2025, torneo che rappresenta un banco di prova cruciale per l’azzurro, perché dovrà guadangare punti importanti e ritrovare il ritmo partita per mantenere il primato nel ranking.​ Nel frattempo, il suo principale inseguitore, il tedesco Alexander Zverev, ha ancora l’opportunità di colmare il divario in classifica nonostante le brutte figure collezionate finora. Finora, il suo rendimento è stato al di sotto delle aspettative, con eliminazioni premature che hanno compromesso la sua scalata al numero uno. ​Per raggiungere la vetta, Zverev dovrebbe inanellare una serie di vittorie nei tornei di Miami, Montecarlo e Madrid.

La situazione attuale del ranking ATP è quindi in bilico. Sinner, nonostante la squalifica, mantiene un margine di vantaggio, ma il suo ritorno in campo sarà determinante per consolidare la leadership. Zverev, dal canto suo, dovrà ritrovare la forma migliore per sfruttare l’assenza temporanea dell’italiano e tentare l’assalto al trono del tennis mondiale.​ Finora non è andata bene per il tedesco, con le eliminazioni da Indian Wells, Rio, Buenos Aires e Acapulco che hanno compromesso non poco la sua scalata. Gli Internazionali d’Italia saranno dunque teatro di sfide avvincenti, con Il pubblico che attende con trepidazione il ritorno dell’azzurro, sperando che possa riprendere da dove aveva lasciato. Intanto per Sinner arrivano buone notizie da Indian Wells, un po’ meno gradevoli per Carlos Alcaraz…

Alcaraz eliminato, addio al primato ATP

Carlos Alcaraz avrebbe dovuto difendere punti importanti ad Indian Wells, ma non ce l’ha fatto e l’inglese Draper ha avuto la meglio, conquistando la finale. A questo punto entra in gioco la matematica, che come noto non è un’opinione, regalando un sorriso a Jannik Sinner: Alcaraz non potrà raggiungerlo in cima al ranking. Mentre l’inglese si è portato a casa il trofeo californiano contro Rune, guadagnando di conseguenza la settima posizione nel ranking, lo spagnolo ha perso 600 punti fondamentali.

Con 4420 punti di distanza da Sinner, sarà impossibile per lo spagnolo puntare al primato, rimanendo pertanto in terza posizione braccato da Taylor Fritz, ancora a 2000 punti dall’asturiano. Per ora lo stop di Sinner non ha compromesso il suo primato, perché anche Zverev in queste settimane ha perso punti, per la precisione 190, rallentando la sua corsa al primo posto ATP. Anche se il tedesco potrebbe superare Sinner, dal punto di vista statistico appare un’evenienza improbabile, nonostante Jannik sia costretto a perdere punti prima di Roma.