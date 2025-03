Lazio, Lotito: “Bernabè occupa ancora abusivamente una stanza a Formello”

Così il presidente Lotito a ‘Finché la barca va’, programma condotto da Piero Chiambretti e in onda su Rai 3: “È ancora a Formello. L’aquila non c’è, non so dove l’hanno portata. Sta occupando abusivamente una stanza che non è neanche un’abitazione. Causa?Abbiamo intrapreso una serie di iniziative giudiziarie. Quello che ha fatto non trova giustificazioni. Io ho sempre detto di credere in un calcio didascalico e moralizzatore. Il problema non è stata l’operazione, ma quello che ha proclamato dopo, ha messo la foto. Si tratta di atti osceni in luogo pubblico, e poi quello che ha detto… Non sarebbe stato più credibile mandarlo in una scuola come abbiamo fatto in precedenza“.