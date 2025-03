Milan, l’arte della rimonta: l’ultima speranza stagionale

L’arte della rimonta. Questo rimane al Milan: la consapevolezza che quando le cose si mettono male la reazione spesso quantomeno si vede e si manifesta sul campo. Esattamente come è successo al Via Del Mare contro il Lecce e pochi giorni dopo a San Siro contro il Como. Per quanto lo sfondo rimanga poco incoraggiante, per quanto il contesto in cui il Milan opera di settimana in settimana sia trasversalmente cupo e turbolento, a ogni livello del club, dalle scrivanie a chi calca l’erba di Milanello.

Milan, le prossime gare

Il calendario dei rossoneri intimorisce ora, perché dopo la sosta – sia lodata in casi come questi – il Milan sarà ospite del Napoli al Maradona, per poi attendere l’Inter a San Siro nel derby di Coppa Italia nella semifinale di andata e infine la Fiorentina, sempre in casa, nell’ennesima sfida da non sbagliare per poter sperare ancora nell’Europa. Insomma: benedetta pausa per le nazionali, che forse non poteva arrivare in un momento migliore di questo, consentendo a Conceicao di continuare a lavorare con chi rimane a Milanello per salvare la stagione.

La pausa nazionali

Sono partiti in 15, tra cui Pulisic e Reijnders, uniche certezze in un’annata di incognite e delusioni. 9 gol a testa in Serie A, 15 per il primo complessivamente in stagione, 14 per il secondo come mai accaduto in carriera. Nell’abisso rossonero le loro luci brillano, alimentando la speranza di un Milan a caccia di un futuro migliore.

Gli altri 13 in partenza o già a destinazione sono Yunus Musah (USA) e Santiago Gimenez (Messico) per quanto riguarda gli americani. Tra gli europei invece: Mike Maignan e Theo Hernandez (Francia), Rafael Leao e Joao Felix (Portogallo), Tijjani Reijnders (Olanda), Luka Jovic e Strahinja Pavlovic (Serbia) e Kyle Walker (Inghilterra). A loro si aggiungono poi Samuel Chukwueze (Nigeria) e i convocati con le nazionali under: Davide Bartesaghi e Lorenzo Torriani (Italia U20), Francesco Camarda (Italia U19).