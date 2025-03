ESCLUSIVA SI Empoli, Henderson a scadenza: rinnovo più lontano, il punto

Il contratto di Liam Henderson con l’Empoli scadrà il prossimo 30 giugno 2025. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Sportitalia, al momento le parti sono ferme alla proposta del club di un possibile prolungamento di 3 anni, fino al 30 giugno 2028, ma ancora non c’è un accordo, che a questo punto sembra potersi allontanare. Nel caso in cui dovesse lasciare a parametro zero a giugno, ci sono già diverse squadre che hanno bussato per sondare la sua posizione: due club in Serie A e due in lotta per la promozione dalla Serie B alla Serie A.

Empoli, il punto sul rinnovo di Henderson

Il centrocampista classe ’96, approdato inizialmente in prestito in Toscana nell’inverno del 2020 per poi farvi ritorno nell’estate 2021, in questa stagione ha ritrovato continuità dopo il prestito al Palermo della passata stagione. 32 presenze per lui in 31 partite a disposizione (esclusa quella dove è rimasto fuori per squalifica contro il Torino) con D’Aversa in questa stagione, con 4 assist. I toscani sono attualmente al terzultimo posto in massima serie e sono in lotta per la Coppa Italia dove, dopo aver eliminato la Juventus ai calci di rigore in una sfida entrata già nella storia, affronteranno il Bologna di Vincenzo Italiano in semifinale.